В Prince of Persia: The Lost Crown одного из NPC озвучили программой преобразования текста в речь. Ubisoft говорит, что это ошибка

На следующую неделю запланирован релиз игры Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft. Проект уже полностью готов, критики успели оценить его, а также стали известны некоторые его особенности.

Как оказалось, релизная версия Prince of Persia: The Lost Crown содержит забавную ошибку. Один из игровых NPC озвучивается программой преобразования текста в речь. Это придает его речи слегка роботизированный тон, что совсем не соответствует персидскому сеттингу игры. Речь идет о персонаже Kalux ─ древесном духе.

Скорее всего, это стало следствием ошибки или недосмотра со стороны Ubisoft, а не стремлением отдать часть человеческой работы системам ИИ. Каждый второй NPC привязан к актеру озвучивания, но в титрах у Kalux нет актера озвучки. У этого персонажа всего несколько строк текста, так что не составит большого труда назначить актера, который озвучит этот текст. В случае Kalux, судя по всему, персонаж озвучен программой TTS, которая доступна в интернете бесплатно и обычно используется стримерами.

Вскоре Ubisoft подтвердила ошибку и заявила, что «английская версия этих восьми строк текста для этого персонажа не была реализована должным образом». Компания также уточнила, что в игре более 12 000 строк диалога на нескольких языках. Разработчики игр часто используют сервисы TTS и голоса ИИ для создания диалогов-заполнителей, которые в конечном итоге заменяются людьми-актёрами. Компания просто забыла обработать этого персонажа.

Ubisoft подготовила патч первого дня, но он не решит проблему Kalux. В конце января или начале февраля можно ожидать выхода еще одного патча, который заменит голос бота на человеческий.

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 15 января практически для всех платформ, включая Nintendo Switch и ПК. Это первое обновление франшизы после Prince of Persia: The Forgotten Sands, вышедшей в 2010 году. Игра представляет собой платформер в стиле метроидвании, который возвращает серию к ее 2D-истокам.

Первые отзывы критиков, игравших в Prince of Persia: The Lost Crown, в основном положительные. На текущий момент игра имеет в Metacritic средний балл 86 из 100 на основании 65 обзоров.

Источник: Engadget