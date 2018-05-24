В прошлом квартале Uber получила прибыль в сумме $2,5 млрд, но лишь благодаря сделке с «Яндекс» и Grab

Компания Uber отчиталась о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в первом квартале 2018 года. И эти результаты оказались очень интересными.

Так, в первом квартале 2018 года Uber получила доход в сумме $2,6 млрд, а прибыль компании зафиксирована на уровне $2,5 млрд. Но это вовсе не означает, что компания понесла расходы лишь в сумме $100 млн. Фактически, такой финансовый результат был получен лишь на бумаге благодаря объединению активов бизнеса с конкурирующими местными компаниями в России («Яндекс») и Юго-Восточной Азии (Grab). Такое объединение принесло компании Uber дополнительно $2,9 млрд. Без этого Uber получила бы убыток в сумме $480 млн.

Сумма потенциального убытка немалая, но раньше компании приходилось мириться с ещё большими потерями. Например, в предыдущем квартале Uber получила убыток в сумме $1,1 млрд (при сумме дохода $2,4 млрд), а в первом квартале 2017 года был получен убыток в размере $800 млн. Снижение уровня убытков частично связано с тем, что Uber начала постепенно снижать расходы на субсидированные поездки и стимулирование водителей.

Если рассматривать общую сумму заказов (сумма транзакций, сделанных на платформе Uber до выплат водителям), то в первом квартале 2017 года этот показатель составил $11,3 млрд. Для сравнения, в предыдущем квартале (четвёртый квартал 2017 года) заказы составили $10,8 млрд, а в аналогичном периоде предыдущего года (первый квартал 2017 года) – $7,3 млрд.

Источник: recode