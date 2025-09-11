Игры Новости 11.09.2025 comment views icon

В PS Store стартовала распродажа "Осенние приключения" — Cuphead, Frostpunk и тысячи других со скидками до -90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%

PS Store официально начал новую акцию под тематическим названием «Осенние приключения». Скидки получили немало приключенческих игр.

Распродажа предлагает сотни скидок на игры для PS4 и PS5: от небольших 25% до солидных 90%. В подборке более 140 страниц игр, поэтому найти что-то стоящее — не проблема. «Осенние приключения» продлятся до 25 сентября.

Мы традиционно подготовили небольшой перечень с интересными тайтлами: более дорогими и более дешевыми проектами. Это не главная осенняя распродажа, а отдельная акция со скидками. После 25 сентября, скорее всего, будет уже большая сезонная распродажа — как обычно, ближе к октябрю или на Хэллоуин.

Игры дороже ₴500 на распродаже PS Store

  • Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition — ₴1 559 (-35%)
  • Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle — ₴1 559 (-60%)
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — ₴1 539 (-30%)
  • Forza Horizon 5 Deluxe Edition — ₴1 119 (-30%)
  • Horizon Zero Dawn Remastered — ₴899 (-40%)
  • Age of Empires 2: Definitive Edition – Standard — ₴699 (-30%)
  • Grounded — ₴699 (-50%)
  • Dead Island 2 Ultimate Edition — ₴689 (-70%)
  • Hazelight Bundle (It Takes Two + A Way Out) — ₴659 (-70%)
  • Blasphemous 2 — Mea Culpa Edition — ₴629 (-40%)
  • Cuphead & The Delicious Last Course — ₴615 (-30%)
  • Avatar: Frontiers of Pandora — ₴574 (-75%)
  • Dead Space Digital Deluxe Edition — ₴539 (-80%)
  • Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — ₴539 (-70%)

Игры дешевле ₴500 на распродаже PS Store

  • Assassin’s Creed The Ezio Collection — ₴449 (-70%)
  • Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition — ₴341 (-40%)
  • Back 4 Blood: Deluxe Edition — ₴329 (-90%)
  • Bully — ₴293 (-40%)
  • Bugsnax — ₴287 (-60%)
  • Brothers: A Tale of Two Sons Remake — ₴259 (-60%)
  • Jurassic World Evolution Deluxe Edition — ₴247 (-85%)
  • Frostpunk: Complete Collection — ₴224 (-85%)
  • Dishonored: Death of the Outsider — ₴189 (-80%)
  • Kingdom Come: Deliverance — ₴189 (-80%)
  • Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood — ₴162 (-75%)
  • Hotline Miami Collection — ₴162 (-75%)
  • Chorus — ₴159 (-80%)
  • DOOM + DOOM 2 — ₴131 (-60%)
  • Control: Ultimate Edition — ₴119 (-90%)

Отметим, что параллельно в Steam продолжается фестиваль политических симуляторов. Там можно найти Geo-Political Simulator, Crusader Kings и другие.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Fallout 5 получила «полностью зеленый свет» после отмены другого проекта, — журналист
Расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года — скидки каждый месяц
Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Босс Epic Games обвинил разработчиков в проблемах Unreal Engine 5: "Оптимизацию оставляют напоследок"
Среднее время игры в Baldur's Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца
Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем
Ажиотаж вокруг Witcher 4 сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе
Выход фильма "Мортал Комбат 2" отложили на 7 месяцев — новая дата
Киану Ривз хочет вернуться к роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2
Перепутали с террористом: полиция задержала 16-летнего фана Resident Evil, который создал "слишком" реалистичный косплей
CD Projekt нарастила команду The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков
GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки
Sony подала в суд на Tencent из-за «рабского клона» Horizon
В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями
Создатели The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского
Авторы Borderlands 4 «слили» карту 200+ коллекционных предметов, которые большинство игроков «не могли найти»
Fallout 76 получит больше контента по сериалу Amazon — несмотря на разницу в 194 года
Четверо друзей, старый дом и проклятая настолка — Ludogram представила хоррор Invokyr
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить