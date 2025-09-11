В PS Store стартовала распродажа "Осенние приключения" — Cuphead, Frostpunk и тысячи других со скидками до -90%

PS Store официально начал новую акцию под тематическим названием «Осенние приключения». Скидки получили немало приключенческих игр.
Распродажа предлагает сотни скидок на игры для PS4 и PS5: от небольших 25% до солидных 90%. В подборке более 140 страниц игр, поэтому найти что-то стоящее — не проблема. «Осенние приключения» продлятся до 25 сентября.
Мы традиционно подготовили небольшой перечень с интересными тайтлами: более дорогими и более дешевыми проектами. Это не главная осенняя распродажа, а отдельная акция со скидками. После 25 сентября, скорее всего, будет уже большая сезонная распродажа — как обычно, ближе к октябрю или на Хэллоуин.
Игры дороже ₴500 на распродаже PS Store
- Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition — ₴1 559 (-35%)
- Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle — ₴1 559 (-60%)
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — ₴1 539 (-30%)
- Forza Horizon 5 Deluxe Edition — ₴1 119 (-30%)
- Horizon Zero Dawn Remastered — ₴899 (-40%)
- Age of Empires 2: Definitive Edition – Standard — ₴699 (-30%)
- Grounded — ₴699 (-50%)
- Dead Island 2 Ultimate Edition — ₴689 (-70%)
- Hazelight Bundle (It Takes Two + A Way Out) — ₴659 (-70%)
- Blasphemous 2 — Mea Culpa Edition — ₴629 (-40%)
- Cuphead & The Delicious Last Course — ₴615 (-30%)
- Avatar: Frontiers of Pandora — ₴574 (-75%)
- Dead Space Digital Deluxe Edition — ₴539 (-80%)
- Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — ₴539 (-70%)
Игры дешевле ₴500 на распродаже PS Store
- Assassin’s Creed The Ezio Collection — ₴449 (-70%)
- Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition — ₴341 (-40%)
- Back 4 Blood: Deluxe Edition — ₴329 (-90%)
- Bully — ₴293 (-40%)
- Bugsnax — ₴287 (-60%)
- Brothers: A Tale of Two Sons Remake — ₴259 (-60%)
- Jurassic World Evolution Deluxe Edition — ₴247 (-85%)
- Frostpunk: Complete Collection — ₴224 (-85%)
- Dishonored: Death of the Outsider — ₴189 (-80%)
- Kingdom Come: Deliverance — ₴189 (-80%)
- Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood — ₴162 (-75%)
- Hotline Miami Collection — ₴162 (-75%)
- Chorus — ₴159 (-80%)
- DOOM + DOOM 2 — ₴131 (-60%)
- Control: Ultimate Edition — ₴119 (-90%)
Отметим, что параллельно в Steam продолжается фестиваль политических симуляторов. Там можно найти Geo-Political Simulator, Crusader Kings и другие.
