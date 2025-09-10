Новости Игры 10.09.2025 comment views icon

В Steam продолжается фестиваль политических симуляторов — Crusader Kings, Geo-Political и другие со скидками до 85%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

У Steam триває фестиваль політичних симуляторів — Crusader Kings, Geo-Political та інші зі знижками до 85%

Steam начал фестиваль политических симуляторов — неделю посвятили играм о политике, управлении государствами, выборах, законах и геополитике.

Во время акции игроки могут найти скидки, демоверсии, трансляции от разработчиков и подборки новинок. В частности по более приятным ценам продают Democracy 4, The Political Process, Lawgivers 2, Geo-Political Simulator 5 и другие. Steam проводит этот фестиваль впервые, и он входит в большой осенний цикл событий на платформе.

Мы традиционно собрали перечень игр, которые можно выхватить по скидкам. Вот список от более дорогих к более дешевым:

Напомним, что в этом году Steam проведет еще шесть акций, где финальную точку поставит праздничная зимняя распродажа. Сейчас уже известно, какие мероприятия встретят нас в первой половине 2026 года — от фестиваля о лошадях до детективов.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Реалистичнее, чем когда-либо: впервые со времен Hardline Battlefield 6 получила рейтинг "только для взрослых"
Геймер наиграл 35 000 часов в Ark: Survival Evolved и оставил негативный отзыв в Steam: «Верните мои деньги!»
Сюжет GTA 6 продлится 75 часов и завершится за пределами США, — инсайдер
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Фанатство Илона Маска стало "худшим наследием" Deus Ex, — разработчик
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
Наибольший апгрейд: NVIDIA GeForce NOW получил RTX 5080, улучшение трансляции и любые игры из Steam
Мутанты, чума и пистолеты: создатели Ghostrunner анонсировали "наполеоновский" соулс-лайк Valor Mortis
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Nintendo сохранила 98% команды, пока конкуренты увольняют разработчиков тысячами
Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»
Destiny 2 раздает даром все платные DLC, выпущенные за последние 7 лет
Итоги Ukrainian Games Festival в Steam: рекордные 2,4 млн посетителей, 23 анонса и более 30 тыс. вишлистов для одной игры
Энергии меньше — кадров тоже: PS5 получит новый «экорежим», замедляющий игры
Выход фильма "Мортал Комбат 2" отложили на 7 месяцев — новая дата
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
Вирусную измену с концерта Coldplay превратили в видеоигру
Договорились: Гейб Ньюэлл из Valve любит работать с российскими партнерами и хочет поехать в Россию
Игра "Гвинт" из The Witcher 3 получила физическое издание — пять фракций, более 400 карт и цена от $45
Grounded 2 вышла в раннем доступе Steam — «письмо любви» к оригиналу с 78% положительных отзывов
Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить