В Steam продолжается фестиваль политических симуляторов — Crusader Kings, Geo-Political и другие со скидками до 85%

Steam начал фестиваль политических симуляторов — неделю посвятили играм о политике, управлении государствами, выборах, законах и геополитике.
Во время акции игроки могут найти скидки, демоверсии, трансляции от разработчиков и подборки новинок. В частности по более приятным ценам продают Democracy 4, The Political Process, Lawgivers 2, Geo-Political Simulator 5 и другие. Steam проводит этот фестиваль впервые, и он входит в большой осенний цикл событий на платформе.
Мы традиционно собрали перечень игр, которые можно выхватить по скидкам. Вот список от более дорогих к более дешевым:
- Geo-Political Simulator 5 — ₴753 (-33%)
- Crusader Kings 3 — ₴609 (-50%)
- Lawgivers II — Early Access — ₴437 (-15%)
- Yes, Your Grace 2: Snowfall — ₴463 (-10%)
- House of Legacy — Early Access — ₴301 (-15%)
- Democracy 4 — ₴183 (-66%)
- The Political Process — Early Access — ₴171 (-25%)
- King Of The Castle — ₴155 (-50%)
- Headliner: NoviNews — ₴155 (-50%)
- A Game of Thrones: The Board Game — Digital Edition — ₴145 (-65%)
- We. The Revolution — ₴132 (-68%)
- Rebel Inc: Escalation — ₴97 (-70%)
- Age of History 2 — ₴80 (-33%)
- Yes, Your Grace — ₴41 (-85%)
Напомним, что в этом году Steam проведет еще шесть акций, где финальную точку поставит праздничная зимняя распродажа. Сейчас уже известно, какие мероприятия встретят нас в первой половине 2026 года — от фестиваля о лошадях до детективов.
