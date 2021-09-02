Новости
В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбой


Днем 2 сентября в работе соцсети Instagram (принадлежит Facebook) произошел технический сбой.

По данным Downdetector, основные проблемы наблюдаются в США, большинстве стран Европы, а также у ряда пользователей в Украине. Проблемы также наблюдаются в работе Facebook.

11

В основном пользователи жалуются на проблемы с доступом к соцсетям, невозможность отправить сообщения, обновить ленту, а также не могут подключиться или войти в свой аккаунт.

Причины сбоя пока неизвестны.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить