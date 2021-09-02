В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Днем 2 сентября в работе соцсети Instagram (принадлежит Facebook) произошел технический сбой.

По данным Downdetector, основные проблемы наблюдаются в США, большинстве стран Европы, а также у ряда пользователей в Украине. Проблемы также наблюдаются в работе Facebook.

В основном пользователи жалуются на проблемы с доступом к соцсетям, невозможность отправить сообщения, обновить ленту, а также не могут подключиться или войти в свой аккаунт.

Причины сбоя пока неизвестны.