В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Днем 2 сентября в работе соцсети Instagram (принадлежит Facebook) произошел технический сбой.
По данным Downdetector, основные проблемы наблюдаются в США, большинстве стран Европы, а также у ряда пользователей в Украине. Проблемы также наблюдаются в работе Facebook.
В основном пользователи жалуются на проблемы с доступом к соцсетям, невозможность отправить сообщения, обновить ленту, а также не могут подключиться или войти в свой аккаунт.
Причины сбоя пока неизвестны.