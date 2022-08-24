В работе Facebook произошел забавный сбой — пользователи начали публиковать спам и мемы через страницы звезд

Утром 24 августа пользователи Facebook столкнулись с необычным багом: их новостные ленты были переполнены сотнями сообщений из лент таких знаменитостей как Леди Гага, Том Круз, Nirvana, Beatles, Райан Рейнольдс и даже президент США Джо Байден.

Ошибка проявилась следующим образом: незнакомец публикует пост или взаимодействует с понравившейся вам страницей знаменитости, а эти публикации и действия появляются в вашей ленте.

Пользователи сразу же воспользовались багом и начали массово рассылать мемы на популярных страницах с миллионами подписчиков. Некоторые люди решили использовать его как вариант продвижения каналов на YouTube или Twitch. Другие пошли еще дальше: они заспамили аккаунты звезд рекламой криптовалютных проектов или ссылками для «пожертвований» в PayPal.

Наибольшую популярность получило изображение сэндвича с индейкой с подписью «Если вы видите это, делитесь на странице другой знаменитости в Facebook, держите сэндвич в движении».

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Пользователям этот челлендж понравился – они начали массово публиковать фотографию сэндвича в соцсети.

По данным сервиса DownDetector, сбой в работе Facebook наблюдался на территории США и Европы.

Спикер Meta Александру Войко уже отреагировал на эту ситуацию, объяснив, что проблема возникла из-за «изменения конфигурации у некоторых пользователей». Сообщается, что сбой удалось устранить, правда, не сразу, а спустя несколько часов.

Напомним, недавно в Facebook заговорили о новом плане «улучшения» новостной ленты — соцсеть будет показывать людям больше развлекательного контента от людей, которых они не знают. Не исключено, что баг связан именно с попытками компании изменить структуру подачи новостей.

Источник: The Verge