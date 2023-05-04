В S.T.A.L.K.E.R. 2 возвращается энергетический напиток Non Stop – разработчики показали новое геймплейное видео

Компания GSC Game World опубликовала короткий геймплейный ролик из грядущей игры В S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором продемонстрировали употребление энергетического напитка Non Stop, хорошо известного поклонникам «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

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Напомним, в игре «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» благодаря продакт-плейсменту в версии для стран СНГ был доступен игровой энергетический напиток под реальной торговой маркой Non Stop. И вот теперь, 16 лет спустя, в новой части S.T.A.L.K.E.R. 2 снова фигурирует тот же напиток.

В 12-секундном ролике герой подходит к железнодорожной станции «Янов», открывает баночку энергетического напитка Non Stop и выпивает его. Рядом со зданием стоит сталкер, и тоже отпивает напиток из баночки.

«Остался последний рывок, и уже впереди виднеется такой родной и уютный Янив. Позади – хищный вой, который с каждой секундой ближе и громче. Рюкзак полон хабара с вылазки, но сил дотащить его не хватает. Кто был, тот знает… В подобные моменты уже начинаешь прощаться – то ли с хабаром, то ли с жизнью, в зависимости от того, кому что дороже. Для подобных случаев у опытных сталкеров есть козырь в банке — тот же, что и 16 лет назад. Надёжный. Вкусный. Ещё и освежает как надо. Всегда будь NON STOP, и держи пару баночек в рюкзаке. Энергетический напиток Non Stop и S.T.A.L.K.E.R. 2 — снова вместе, как и во время первого приключения, официально снова вместе», — говорится в описании видео.

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 2023 год.