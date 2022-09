Ні, S.T.A.L.K.E.R. 2 не переноситься на 2024-2025 роки — GSC Game World підтвердила, що реліз гри, як і раніше, заплановано на 2023 рік

Зазвичай GSC Game World не коментує подібні чутки та з огляду на «абсурдність інформації» щодо перенесення релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024-2025 роки українська студія вирішила зробити виключення та прояснити ситуацію — вихід продовження культового українського шутера, як і раніше, заплановано на 2023 рік.

Чутки про те, що GSC Game World начебто перенесла S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024-2025 роки, розпустив головний редактор російського сайту iXBT Games Віталій Казунов. Власне, дивуватися тут особливо немає чому — як відомо, GSC Game World має чітку проукраїнську позицію та суттєво допомагає країні з перших днів війни. Раніше Game World повністю припинила продажі усіх своїх ігор у росії, включно зі S.T.A.L.K.E.R. 2, а також відмовилася від російської локалізації гри.

(Updated) One GSC developer has quashed the claims on discord. “The actual release date is 2023” pic.twitter.com/xnxGkMKlW6

