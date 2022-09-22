Ні, S.T.A.L.K.E.R. 2 не переноситься на 2024-2025 роки — GSC Game World підтвердила, що реліз гри, як і раніше, заплановано на 2023 рік

Зазвичай GSC Game World не коментує подібні чутки та з огляду на «абсурдність інформації» щодо перенесення релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024-2025 роки українська студія вирішила зробити виключення та прояснити ситуацію — вихід продовження культового українського шутера, як і раніше, заплановано на 2023 рік.

Чутки про те, що GSC Game World начебто перенесла S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024-2025 роки, розпустив головний редактор російського сайту iXBT Games Віталій Казунов. Власне, дивуватися тут особливо немає чому — як відомо, GSC Game World має чітку проукраїнську позицію та суттєво допомагає країні з перших днів війни. Раніше Game World повністю припинила продажі усіх своїх ігор у росії, включно зі S.T.A.L.K.E.R. 2, а також відмовилася від російської локалізації гри.

(Updated) One GSC developer has quashed the claims on discord. “The actual release date is 2023” pic.twitter.com/xnxGkMKlW6 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) September 22, 2022

«Це брехня, жодних чергових перенесень гри ми не робили. Заявлена дата виходу — 2023 рік, про що було повідомлено на презентації Microsoft цього літа» представник GSC Game World

На початку місяця Microsoft почала повертати гроші за передзамовлення S.T.A.L.K.E.R. 2, після чого з’явилися спекуляції про ймовірне перенесення гри — та невдовзі після цього розробники GSC Game World вийшли з офіційною заявою та пояснили, що це стандартна процедура, а вихід гри все ще заплановано на 2023 рік.