В сентябре 2018 года Renault запустит в Париже каршеринг на основе электромобилей Zoe, Twizy, Kangoo Z.E. и Master Z.E.
Французский автопроизводитель Renault и власти Парижа анонсировали запуск службы каршеринга на основе электромобилей компании. Уже в сентябре 2018 года парижане и гости столицы Франции смогут самостоятельно брать напрокат полностью электрические модели Renault.
В рамках нового сервиса будет доступен весь спектр электромобилей Renault, включая хэтчбек ZOE, компактный сити-кар Twizy, минивэн Kangoo Z.E. и фургон Master Z.E. К концу 2019 года компания рассчитывает довести доступный для пользователей автопарк до 2000 электромобилей суммарно. В отдаленном будущем к автопарку наверняка присоединится и модель на основе прототипа Renault EZ-GO.
Для поездок в пределах города предназначен классический каршеринг, в котором электромобили будут доступны в режиме 24/7 прямо на улицах, без необходимости посещать специальные пункты проката. Если планируется более длительная поездка, то пользователь сможет обменивать разряженный электромобиль на заряженный прямо по маршруту следования, при этом в данной схеме будет доступна не только каршеринговая служба Renault, но и электромобили автопарков-партнеров.
На второй стадии развития проекта Groupe Renault собирается инициировать открытую рабочую группу, которая поможет реализовать аналогичные проекты другим крупным городам и компаниям. Ранее автопроизводитель заявил о планах инвестировать 1 млрд евро в разработку и производство электромобилей на территории Франции.
Источник: Groupe Renault