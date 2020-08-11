В сервисе доступа к приложениям по подписке Setapp появилась iOS-версия

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Около трёх лет назад компания MacPaw, офис которой расположен в Киеве, запустила сервис Setapp. Этот проект представляет собой альтернативу магазину Mac App Store для компьютеров Apple, но главное его отличие — это не покупка, а подписка на приложения. Теперь же компания объявила, что сервис доступа к приложениям на условиях подписки Setapp стал доступен и на iOS-устройствах.

Благодаря запуску iOS-версии платформы подписчики смогут использовать популярные приложения сервиса на своих смартфонах и планшетах. На момент запуска будет доступно 7 приложений: Ulysses, Paste, Gemini Photos, Taskheat, SQLPro Studio, Mind Node и PDF Search.

Подписчики Setapp могут зарегистрировать свои iPhone и iPad как дополнительные устройства. Если текущий вид подписки ограничивает добавление новых устройств, то для использования iOS-приложений пользователи смогут добавить дополнительные устройства. iOS-версия будет также доступна в рамках бесплатного пробного периода. Минимальное системное требование для устройств iOS (iPhone или iPad) — iOS 10.3 или новее.

Setapp — это сервис macOS и iOS приложений по подписке с коллекцией из более 190 проверенных приложений от независимых разработчиков за фиксированную месячную плату.

Чтобы попасть в коллекцию сервиса, приложения проходят процесс тщательного отбора командой Setapp. Учитываются такие элементы, как: пользовательский опыт, комплексная безопасность приложения, защита пользовательских данных, конфиденциальность, целевое использование уведомлений и репутация. iOS приложения также проходят проверку у Apple, прежде чем они станут доступны в AppStore.

Setapp распределяет доход между разработчиками в зависимости от использования их приложений в сервисе. Коллекция MacOS и IOS-приложений в сервисе постоянно обновляется. Все приложения доступны в полных версиях, а их обновления бесплатны.

Сервис Setapp доступен по фиксированной цене $9,99 в месяц. На годичную, студенческую и семейную подписки предусмотрены скидки. Все новые пользователи месячной и студенческой подписки Setapp получают доступ к коллекции приложений с одного устройства; дополнительные устройства могут быть добавлены к любому плану за $4,99 в месяц.