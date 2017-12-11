Первые “живые” фото смартфона Meizu 15 Plus: минимальные рамки по трем сторонам, сканер отпечатков на фронтальной панели и стоимость от $450

В начале декабря руководство китайской компании Meizu рассказало, что собирается выпустить два смартфона M15 и M15 Plus, приуроченных к 15-летию бренда. Несмотря на то, что анонс запланирована на весну следующего года, шпионские фото нового смартфона уже попали в сеть, причем вместе с рекомендованной стоимостью.

Начнем, пожалуй, с дизайна смартфона Meizu M15 Plus. Судя по рекламному изображению, китайские дизайнеры решили использовать весьма логичное решение, собрав все необходимые модули в нижней части фронтальной панели. Таким образом минимальные рамки идут не только вдоль длинных сторон матрицы, но и сверху от нее.

Нижняя часть заметно шире остальных рамок, зато сюда вынесли не только аппаратную кнопку Home со встроенным сканером отпечатков, но и фронтальную камеру, а также стандартные сенсоры освещенности и приближения. Не совсем понятно, где именно расположен разговорный динамик, но по всей видимости в смартфоне используется та же схема с пьезодинамической передачей звука, что и в смартфонах Xiaomi Mi MIX.

На задней панели виден фотомодуль из двух вертикально ориентированных камер, а чуть ниже – совмещенный блок из лазерного автофокуса и кольцевой вспышки (аналогичное решение использовалось в Meizu PRO 6). Помимо рекламного рендера, в сеть также попала живая фотография смартфона Meizu M15 Plus, однако откровенно плохое качество изображения не позволяет рассмотреть дизайн новинки в подробностях, хотя и подтверждает “трехсторонний безрамочный” дизайн.

И напоследок, данные о стоимости – как видно, на слайде указано два значения в ¥2999 и ¥3499, что соответствует ценникам в $450 и $530 (разница между двумя модификациями практически гарантированно будет заключаться в емкости хранилища данных). На данный момент отсутствуют даже ориентировочные данные о технических характеристиках смартфонов Meizu M15 и M15 Plus (кроме диагоналей в 5,5 и 6,0 дюймов соответственно), однако с учетом того, что смартфоны уже находятся в руках отдельных работников компании, ждать новых утечек осталось недолго.

Источник: Gizmochina