В сети обнаружена новая утечка данных 500 млн пользователей, она включает сведения из LinkedIn и других сервисов





В дополнение к недавно просочившимися в свободный доступ данным о 533 млн учётных записях Facebook зафиксирована очередная утечка информации о клиентах онлайн-сервисов. При этом потенциальный масштаб утечки огромен. Человек, продающий данные на хакерском форуме, утверждает, что они были извлечены из 500 млн профилей LinkedIn.

Ресурс CyberNews выяснил, что в предполагаемой выборке из 2 млн профилей, выставленных на продажу, были видны полные имена пользователей LinkedIn, адреса электронной почты, номера телефонов, пол и другие сведения. LinkedIn подтверждает утечку, но вместе с тем заявляет, что эти данные включают информацию из многих источников и не все сведения были извлечены из её социальной сети.

«Мы провели исследование предполагаемого набор данных LinkedIn, которые были выставлены на продажу, и определили, что на самом деле это совокупность данных с нескольких сайтов и компаний», — говорится в заявлении LinkedIn.

Компания также утверждает, что в этой базе «не были включены приватные данные аккаунтов участников LinkedIn». Вероятно, это означает, что извлечённые данные включают только ту информацию, которую пользователи могли бы видеть на чьей-либо общедоступной странице. LinkedIn настаивает, что речь идёт «не о взломе данных LinkedIn». Технически верно говорить, что данные были скопированы, если бы данные были скопированы, а не собраны хакером в результате проникновения в системы LinkedIn. Но для пользователей, чьи данные сейчас продаются на хакерских форумах, это является слабым утешением.

LinkedIn пока не уточняет, будет ли уведомлять пользователей, чьи данные попали в открытый доступ.

Источник: The Verge