Персональные данные 533 млн пользователей Facebook оказались в свободном доступе в сети

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Как заявляет исследователь вопросов информационной безопасности Алон Гал, данные 533 млн учётных записей Facebook просочились в сеть и распространяются бесплатно. Ресурс Insider проверил достоверность некоторых данных из утечки.

«Раскрытые данные включают персональную информацию о более 533 млн пользователей Facebook из 106 стран, в том числе более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн о пользователях в Индии», — сообщает Insider. «Данные включают их номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена, места и даты рождения, биографические данные и — в некоторых случаях — адреса электронной почты».

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free. This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked. I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

Цифра 533 млн уже фигурировала ранее. В январе стало известно, что с помощью Telegram-бота можно получить платный доступ к данным 533 млн пользователей Facebook. Вероятно, сейчас речь идёт о той же самой базе данных, но теперь для доступа к информации не нужно ничего платить.

Facebook сообщила, что эти данные были извлечены с помощью уязвимости, которую компания исправила в 2019 году. Компания дала аналогичный ответ Motherboard в январе.

«Это старые данные, о которых ранее сообщалось в 2019 году», — заявил представитель Facebook. «Мы обнаружили и исправили эту проблему в августе 2019 года».

Создатель базы данных Have I Been Pwned Трой Хант уже загрузил просочившиеся адреса электронной почты в свой сервис. Таким образом, пользователи уже могут проверить, скомпрометированы ли их персональные данные. Трой Хант всё ещё думает о том, следует ли добавлять в сервис утекшие телефонные номера.

Источник: The Verge