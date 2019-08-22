В сети появились изображения девкита консоли Sony PS5, сотрудник Codemasters подтвердил их подлинность

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На днях в сети появилось патентное изображение необычного устройства от Sony, которое по мнению фанатов является девкитом будущей консоли PS5. Информация так бы и осталась на уровне гипотезы, если бы сотрудник геймстудии Codemasters не подтвердил ее в twitter, сообщив, что у него на работе таких несколько и это действительно девкит.

Естественно, исходный твит уже удален, однако фанаты успели снять скриншоты. Источник по имени Мэттью Скотт работает в Codemasters старшим художником, так что действительно может иметь доступ к подобному оборудованию.

Если говорить о самом девките, то в глаза сразу бросается V-образная форма, намекающая на пятый порядковый номер консоли Sony PS5.

Впрочем, по устоявшейся практике финальный дизайн консолей абсолютно не совпадает с внешним видом девкитов, которые заранее высылают разработчикам для работы над стартовой линейкой игр.

Для сравнения, вот так выглядел девкит предыдущей консоли PS4, который не имеет ничего общего с финальной версией этой модели:

До выхода Sony PS5 остается больше года, так что финальный дизайн вполне еще может быть на стадии утверждения. Первых реальных утечек внешности стоит ждать не ранее лета-осени следующего года.

Напомним, что по официальной информации консоль следующего поколения Sony PS5 получит 7-нм APU AMD с 8-ядерным CPU Zen 2 и GPU Navi, поддержку рейтрейсинга и 8K-разрешения, а также SSD вместо HDD и обратную совместимость с играми для PS4.

Источник: IGN