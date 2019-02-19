В Sony ожидают драматических изменений гарнитуры PlayStation VR на протяжении следующих 10 лет

Несмотря на то, что гарнитура виртуальной реальности Sony PlayStation VR не завоевала большую популярность по всему миру, у компании имеются большие планы на её счёт.

В одном из недавних интервью Шон Лэйден заявил, что следующие 10 лет развития PSVR будут драматичными, но не уточнил каких-либо подробностей. Вместо этого он сравнил будущее и прошлое разработки игр, признавая значительный рост в таких областях, как виртуальная реальность, дополненная реальность, киберспорт и даже мобильные игры. Лейден считает, что такое драматическое развитие будет продолжаться, и это повлияет на PlayStation VR.

Шон Лэйден упомянул развитие смартфонов, как сильно изменились современные устройства Android и Apple по сравнению с первым iPhone 3G в 2008 году. По его мнению, аналогичным образом могут происходить изменения и с PSVR, так как технология виртуальной реальности продолжает развиваться. Но сейчас никто не может представить, как будет выглядеть гарнитура виртуальной реальности через 10 лет.

Он также добавил, что не самые успешные продажи PlayStation VR зачастую связаны с завышенными ожиданиями пользователей. Он видит PSVR в качестве версии 1.0 технологии виртуальной реальности (нечто, что находится на начальном этапе развития), но потребители сразу хотят получить совершенное решение. Вместе с тем, продажи PlayStation VR нельзя назвать провальными. В 2018 году компания продала 1,3 млн своих гарнитур виртуальной реальности, что превосходит объёмы продаж конкурирующих устройств Oculus Rift и HTC Vive. Но в сравнении с PlayStation 4 продажи выглядят уже не столь впечатляющими.

Тем не менее Шон Лэйден возлагает большие надежды на PSVR и игры в целом, так как отрасль продолжает демонстрировать рост.

Источник: The Verge