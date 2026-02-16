В США признали парниковые выбросы безопасными для людей, чтобы "усилить" автопроизводство

Администрация президента США Дональда Трампа заявила об отмене научного заключения об опасности парниковых газов для людей.





Более того, у Трампа отменяют федеральные стандарты выбросов выхлопных газов для легковых и грузовых автомобилей. Это самый масштабный на сегодня отказ от политики в сфере изменения климата со стороны Белого дома.

«В рамках процедуры, только что завершенной Агентством по охране окружающей среды, мы официально прекращаем действие так называемого заключения об угрозе, катастрофическую политику эпохи Обамы, которая серьезно подорвала американскую автомобильную промышленность и привела к росту цен для американских потребителей», — заявил Трамп.

В пресс-релизе Агентства по охране окружающей среды отмечается, что вывод об угрозе базировался на неправильной трактовке федеральных законов о чистоте воздуха, призванных защитить граждан США от загрязняющих веществ, которые наносят вред в результате локального или регионального воздействия, а не в результате глобального потепления.

«Эта ошибочная правовая теория вывела агентство за пределы его законных полномочий со всех сторон», — подчеркивается в документе.

Вместе с руководителем агентства Ли Зелдином и директором бюджетного управления Белого дома Рассом Воутом Трамп объявил об отмене решения. Он в очередной раз заявил, что считает изменение климата «мошенничеством» и напомнил, что в свое время вывел США из Парижского климатического соглашения. Он также подписал закон, который отменяет налоговые льготы времен Байдена, направленные на ускорение внедрения электромобилей и возобновляемых источников энергии. В сети X с резкой критикой решения администрации Трампа выступил экс-президент Барак Обама.





«Мы будем менее защищены, менее здоровы и менее способны бороться с изменением климата — и все это для того, чтобы индустрия ископаемого топлива могла заработать еще больше денег», — заявил Обама.

В то же время Ли Зелдин заявил, что администрация Трампа взялась за ключевую политику в сфере климата последних 15 лет. Глава Агентства по охране окружающей среды отметил, что принятое в 2009 году во времена Обамы решение об угрозе здоровью, которое некоторые называют священным Граалем чрезмерного вмешательства федерального регулирования, теперь отменено.

Определение опасности было впервые принято в США в 2009 году и заставило Агентство по охране окружающей среды принять меры в соответствии с Законом о чистом воздухе 1963 года для ограничения выбросов углекислого газа, метана и четырех других загрязняющих веществ, удерживающих тепло, от транспортных средств, электростанций и других отраслей промышленности. Это произошло после того, как в 2007 году Верховный суд по делу «Массачусетс против Агентства по охране окружающей среды» постановил, что агентство имеет право регулировать выбросы углекислого газа и других парниковых газов в соответствии с Законом о чистом воздухе.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Отмена закона избавит владельцев авто от необходимости соответствовать нормативным требованиям по измерению, сертификации, отчетности и соблюдению федеральных стандартов выбросов парниковых газов. Однако изначально это может не распространяться на такие источники загрязнения, как электростанции.

По данным агентства по охране окружающей среды, на транспортный и энергетический секторы приходится примерно четверть всех выбросов парниковых газов в стране. В ведомстве заявили, что благодаря отмене закона американские налогоплательщики сэкономят $1,3 трлн.

Альянс автомобильных инноваций, представляющий интересы крупнейших американских автопроизводителей, не поддержал решение администрации Трампа, однако признал, что предыдущие нормы выбросов были крайне проблемными для автопроизводителей. Фонд защиты окружающей среды заявил, что отмена в конце концов обойдется американцам дороже, несмотря на заявление Агентства.

«Ли Зелдин поручил Агентству по охране окружающей среды прекратить защиту американского народа от загрязнения, которое приводит к усилению штормов, наводнений и резкому росту страховых расходов. Это действие лишь приведет к увеличению загрязнения, а это, в свою очередь, повлечет рост расходов и реальный вред для американских семей», — подчеркнул президент EDF Фред Крупп.

Представители угольной промышленности приветствовали это объявление, заявив, что оно поможет предотвратить вывод из эксплуатации устаревших угольных электростанций. По словам президента и гендиректора America’s Power Мишель Бладворт, отмена решений о выводе из эксплуатации более 55 тыс. МВт угольных электростанций может помочь компенсировать необходимость строительства новых, более дорогих источников электроэнергии и предотвратить потерю таких факторов надежности, как топливная безопасность. Экологические организации резко раскритиковали предложенную отмену, назвав ее угрозой для климата Несколько природоохранных организаций, включая Совет по защите природных ресурсов и Earthjustice, заявили, что обжалуют это решение в суде, что может начать многолетнюю судебную волокиту вплоть до Верховного суда.

Мы писали, что Китай и Индия сократили угольную энергетику, в США она растет вместе с ценами. Резкий рост цен на энергоносители, в частности на уголь, и увеличение спроса на электроэнергию было вызвано вследствие увеличения потребления центров обработки данных.

Источник: Reuters