В 2025 году Китай и Индия сократили добычу угля. Впервые за последние 52 года в обеих странах одновременно наблюдалось снижение электрогенерации за счет этого вида ископаемого топлива.

Между тем США — крупнейший загрязнитель окружающей среды в мире, увеличили использование угля для производства энергии на фоне роста цен на энергоносители и дефицита, вызванного ЦОД. В 2025 году производство энергии в стране на угольных электростанциях выросло на 13%. Это привело к увеличению выбросов CO₂ на 2,4%.

Однако не стоит думать, что в США планируют таким образом возродить угольную промышленность. Еще в начале 2000-х годов на уголь приходилась половина производства электроэнергии в стране. Однако уже к 2025 году эта доля сократилась до 17% по сравнению с примерно 15% годом ранее.

Резкий рост цен на энергоносители, в частности на уголь, и увеличение спроса на электроэнергию было вызвано вследствие увеличения потребления центров обработки данных. При этом 61% этого спроса удовлетворяется возможностями солнечной энергетики. Тогда как потребление угля выросло на 13%, генерация солнечными электростанциями увеличилась на 34%.

В правительстве США до сих пор прогнозируют дальнейший стремительный рост солнечной энергетики и сокращение использования угля. Его росту также способствовало стремительное увеличение цен на метан, спровоцированное сложными погодными условиями, и развязанной россией преступной войной против Украины, которая заставила США экспортировать больше сжиженного природного газа в Европу.

Рост потребления угля сопровождался повышением цен на энергоносители для граждан США. Стоимость электроэнергии произведенной из этого ископаемого топлива росла быстрее инфляции. В то же время возобновляемые источники энергии остаются дешевле угля. Переход на них позволит американцам сэкономить сотни миллиардов долларов.

Зато Китай и Индия, впервые с 1973 года, одновременно сократили использование угля в одном и том же году. В течение 2025 года его использование в Индии сократилось на 3%, а в Китае на 1,6%. При этом в обеих странах вырос спрос на электричество, что компенсировали возобновляемые источники.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Вероятно, что это замедлило рост темпов вредных выбросов в Китае. Возможно, в дальнейшем объемы выбросов в Китае снова начнут расти, но если страна продолжит внедрять возобновляемые источники энергии и электрификацию транспорта, со временем объемы выбросов начнут сокращаться. В Индии все несколько сложнее, поскольку страна находится на ранней стадии собственного развития. В случае сосредоточения на развитии альтернативных источников энергии, она сможет сократить вредные выбросы и сэкономить немалые средства.

Относительно США можно сказать, что угольная промышленность там почти мертва, а добыча и сжигание угля сокращается в течение двух последних десятилетий. Она смертельно опасна как для общества в целом, так и для работников, которые этой добычей занимаются. Добыча угля дорогой способ получения электроэнергии, и это без учета загрязнения окружающей среды. Однако определенные властные круги не оставляют попыток возродить ее.

По подсчетам, каждый китаец ежегодно способствует выбросам CO₂ примерно вдвое меньшим, чем каждый американец. А каждый индиец — примерно в 7 раз меньшим При этом, Индия все еще выбрасывает меньше CO₂ в год, чем США, несмотря на то, что ее население в 5 раз больше.

К счастью, если рост потребления угля с 2025 года действительно окажется временным, как предполагается, и тенденции сохранятся в Индии и Китае, возможно, в следующем году мы увидим снижение потребления угля во всех трех странах за один год. Это было бы убедительной демонстрацией, что угольная промышленность действительно уходит в прошлое

Источник: Electrek