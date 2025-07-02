Термоядерный Google: компания будет получать 200 МВт от технологии, которой еще не существует

Раздел Технологии выходит при поддержке

Корпорация Google подписала соглашение с американским стартапом Commonwealth Fusion Systems о приобретении 200 МВт энергии термоядерного синтеза от первой в мире коммерческой термоядерной электростанции компании ARC.

Электростанция ARC, которую должны построить в округе Честерфилд в штате Вирджиния, может стать первой в мире коммерческой электростанцией, которая будет работать на термоядерном синтезе. В Commonwealth Fusion Systems ожидают, что станция начнет производить энергию в начале 2030 годов.

После полного ввода в эксплуатацию станция должна производить 400 МВт чистой энергии с нулевыми выбросами углерода. Согласно условиям соглашения, Google будет получать 200 МВт. Кроме этого корпорация участвует в раунде финансирования, который не разглашается.

В отличие от традиционных АЭС, термоядерный синтез не приводит к выбросам углерода и производит значительно меньше отходов. Энергия получается за счет слияния легких атомных ядер при чрезвычайно высоких температурах, около 100 млн.°С. Плазма, которая образуется, позволяет ядрам сливаться, высвобождая огромное количество энергии.

В 2021 году Commonwealth Fusion Systems — стартап Массачусетского технологического института, при поддержке Google привлек 1,8 млрд долларов. Сейчас стартап проводит строительство демонстрационного реактора под названием Sparc вблизи Бостона. Строительство должно быть завершено в 2026 году. После этого должно начаться строительство первой в мире коммерческой термоядерной электростанции неподалеку Ричмонда в Вирджинии.

Первой технологической компанией, подписавшей соглашение о получении термоядерной энергии, стала Microsoft в 2023 году, договорившись с Helion о получении энергии от термоядерной электростанции, которая должна начать работать уже в 2028 году.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Google, как и другие компании, работающие в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта, ищет надежные и чистые источники энергии. Спрос на новые центры обработки данных, обусловленный искусственным интеллектом, облачными вычислениями и цифровой инфраструктурой, стремительно растет. По прогнозам экспертов, потребление энергии центрами обработки данных может увеличиться вдвое уже в 2030 году.

По словам руководителя отдела передовой энергетики в Google Майкла Террелла, корпорация рассматривает инвестиции в энергетику в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. В краткосрочной перспективе внимание уделяется альтернативным источникам — солнечной, ветровой энергетике и аккумуляторам. В среднесрочной — ставка делается на получение энергии от малых модульных реакторов и геотермальных источников. Долгосрочная перспектива предусматривает получение энергии от термоядерных станций.

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.