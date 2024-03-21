В Steam появилась новая категория системных требований к играм ─ Ultra

Сейчас в разделе «Системные требования» для игр сервис Steam указывает две конфигурации системы. Одна из них перечисляет «Минимальные» системные требования, необходимые для запуска игры. Хотя на высокую производительность или качество картинки в таких случаях не стоит рассчитывать.

Также доступна категория «Рекомендуемые». Конфигурации, соответствующие таким требованиям, уже способны обеспечить комфортный геймплей. Однако, похоже, этого уже становится недостаточно, и Steam добавляет новую категорию системных требований ─ Ultra. Системы, соответствующие этим требованиям, должны обеспечить высочайшую производительность и наилучшее качество изображения в играх.

Судя по всему, Valve только начала предлагать разработчикам заполнять новую категорию системных требований. Сейчас она отсутствует для большинства игр. Однако ее уже можно видеть на странице бесплатного дополнения Portal with RTX для игры Portal. И в этом случае различия между требованиями Ultra и «Рекомендованными» значительно существеннее, чем между «Рекомендованными» и «Минимальными».

Можно ожидать, что вскоре системные требования уровня Ultra появятся и для других игр в каталоге Steam.

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