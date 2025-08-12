В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%

В Steam продолжается 4X Fest Steam Sale 2025 — ежегодная распродажа, посвященная стратегическим играм жанра 4X (исследуй, расширяй, эксплуатируй, уничтожай).
В акции принимают участия как AAA-проекты, так и инди-стратегии. Там по приятным скидкам можно найти самые известные франшизы, например, Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations. Вместе с этим можно порыться на странице фестиваля и поискать демоверсии будущих релизов.
Распродажа продлится неделю — с 11 августа по 18 августа. За расписанием фестивалей, в дальнейшем нас ждут шутеры от третьего лица со скидками, а также через несколько дней Ukrainian Games Festival.
Скидки на распродажи в Steam от более дорогих к более дешевым
- Age of Wonders 4 — ₴731 (-40%)
- Galactic Civilizations 4 — ₴717 (-50%)
- ZEPHON — ₴449 (-25%)
- Victoria 3 — ₴365 (-70%)
- Dune: Spice Wars — ₴280 (-60%)
- Heroes of Science and Fiction (Early Access Game) — ₴257 (-50%)
- Age of Wonders: Planetfall — ₴247 (-66%)
- Stellaris — ₴244 (-75%)
- X4: Foundations — ₴231 (-75%)
- SpellForce: Conquest of Eo — ₴198 (-67%)
- Yield! Fall of Rome — ₴199 (-50%)
- Galactic Civilizations 3 — ₴191 (-67%)
- Europa Universalis 4 — ₴121 (-90%)
- Rise Of The White Sun — ₴110 (-70%)
- Fallen Enchantress: Legendary Heroes — ₴99 (-80%)
- Sid Meier’s Civilization 5 — ₴97 (-75%)
- Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — ₴74 (-90%)
- Hearts of Iron 3 — ₴62 (-75%)
- Northgard — ₴60 (-84%)
- Sid Meier’s Civilization 6 — ₴52 (-90%)
Параллельно Valve готовится к 2026 году, поэтому уже известно, какие распродажи нас ждут в первой половине 2026-го.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: