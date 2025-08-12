Новости Игры 12.08.2025 comment views icon

В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%

В Steam продолжается 4X Fest Steam Sale 2025 — ежегодная распродажа, посвященная стратегическим играм жанра 4X (исследуй, расширяй, эксплуатируй, уничтожай).

В акции принимают участия как AAA-проекты, так и инди-стратегии. Там по приятным скидкам можно найти самые известные франшизы, например, Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations. Вместе с этим можно порыться на странице фестиваля и поискать демоверсии будущих релизов.

Распродажа продлится неделю — с 11 августа по 18 августа. За расписанием фестивалей, в дальнейшем нас ждут шутеры от третьего лица со скидками, а также через несколько дней Ukrainian Games Festival.

Скидки на распродажи в Steam от более дорогих к более дешевым

Параллельно Valve готовится к 2026 году, поэтому уже известно, какие распродажи нас ждут в первой половине 2026-го.

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Steam массово продают ворованные инди-игры — один из пользователей предлагает более 70 «новых» релизов
Steam научился показывать, сколько кадров в игре настоящие, а сколько — сгенерированные
10 лучших игровых приквелов по версии IGN — от Divinity до Metal Gear Solid
Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет
В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков
Официально: приложение Xbox на ПК добавляет игры Steam и Battle.net
В Steam стартовал фестиваль гонок — The Crew, Hot Wheels и другие со скидками до 90%
«Уничтожение денег и времени»: Гейб Ньюэлл из Valve раскритиковал бизнес-модель «сначала презентация, а потом думать, как реализовать»
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Battlefield 2042 "разбомбили" отзывами в Steam из-за требования включить SecureBoot
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
Наклейка в чате Steam «съела» месячный лимит интернета геймера менее чем за 5 минут
Работает с постели, а в перерывах — дайвинг: босс Valve раскрыл свой распорядок дня
В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%
Расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года — скидки каждый месяц
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
В Steam-игре Chemia обнаружили вредоносное ПО, которое крало криптовалюту и данные пользователей
Steam бесплатно раздает четыре стратегии общей стоимостью более $150
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить