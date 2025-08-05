Расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года — скидки каждый месяц

Steam раскрыла расписание всех фестивалей и тематических распродаж на первую половину 2026 года. Событий будет как минимум два в месяц.

Помимо привычных сезонных скидок и крупных Next Fest, Valve анонсировала новый формат событий — Spotlight Fest. Это более короткие и более специализированные фестивали, посвященные узким темам. Их будут показывать в разделе «Скидки и события» на главной странице Steam.

Часть расписания охватывает период с января по май 2026 года. Valve публикует даты заранее, чтобы разработчики могли успеть подать свои игры на участие.

Расписание фестивалей и распродаж Steam (январь — май 2026 года)

Январь

Фестиваль детективов (Detective Fest): 12-19 января

Фестиваль настольных игр (Board Game Fest): 26 января — 2 февраля

Февраль

март

Фестиваль Tower Defense: 9-16 марта

Весенняя распродажа Steam 2026: 19-26 марта

Фестиваль «Дом и Быт» (House & Home Fest): 30 марта — 6 апреля

Апрель

Фестиваль поиска скрытых объектов (Hidden Object Fest): 9-13 апреля (Spotlight Fest)

Средневековый фестиваль (Medieval Fest): 20-27 апреля

Май

Фестиваль декбилдеров (Deckbuilders Fest): 4-11 мая

Фестиваль океана (Ocean Fest): 18-25 мая

Расписание на вторую половину года Valve пообещала опубликовать позже. Тем временем впереди еще пять месяцев 2025 года — поэтому вот полный перечень фестивалей и скидок этого года.

Источник: Steam