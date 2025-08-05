Новости Игры 05.08.2025 comment views icon

Расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года — скидки каждый месяц

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года — скидки каждый месяц

Steam раскрыла расписание всех фестивалей и тематических распродаж на первую половину 2026 года. Событий будет как минимум два в месяц.

Помимо привычных сезонных скидок и крупных Next Fest, Valve анонсировала новый формат событий — Spotlight Fest. Это более короткие и более специализированные фестивали, посвященные узким темам. Их будут показывать в разделе «Скидки и события» на главной странице Steam.

Часть расписания охватывает период с января по май 2026 года. Valve публикует даты заранее, чтобы разработчики могли успеть подать свои игры на участие.

Расписание фестивалей и распродаж Steam (январь — май 2026 года)

Январь

  • Фестиваль детективов (Detective Fest): 12-19 января
  • Фестиваль настольных игр (Board Game Fest): 26 января — 2 февраля

Февраль

  • Фестиваль набора текста (Typing Fest): 5-9 февраля (Spotlight Fest)
  • Фестиваль PvP-игр (PvP Fest): 9-16 февраля
  • Фестиваль о лошадях (Horse Fest): 19-23 февраля (Spotlight Fest)
  • Steam Next Fest: 23 февраля — 2 марта

март

  • Фестиваль Tower Defense: 9-16 марта
  • Весенняя распродажа Steam 2026: 19-26 марта
  • Фестиваль «Дом и Быт» (House & Home Fest): 30 марта — 6 апреля

Апрель

  • Фестиваль поиска скрытых объектов (Hidden Object Fest): 9-13 апреля (Spotlight Fest)
  • Средневековый фестиваль (Medieval Fest): 20-27 апреля

Май

  • Фестиваль декбилдеров (Deckbuilders Fest): 4-11 мая
  • Фестиваль океана (Ocean Fest): 18-25 мая

Расписание на вторую половину года Valve пообещала опубликовать позже. Тем временем впереди еще пять месяцев 2025 года — поэтому вот полный перечень фестивалей и скидок этого года.

Источник: Steam 

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