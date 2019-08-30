PSA: «Электронный кабинет налогоплательщика» сменил адрес

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Как известно, в Украине уже достаточно давно работает электронный сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», который предоставляет определенные возможности администрирования налогов и подачи налоговой отчетности. Недавно там появился раздел для обычных рядовых украинцев. Ранее Е-кабинет был доступен по адресу cabinet.sfs.gov.ua, но на этой неделе сменил прописку. Новый адрес Е-кабинета — cabinet.tax.gov.ua.

Это изменение связано с разделением Государственной фискальная служба (ГФС) на два отдельные ведомства: Налоговую и Таможенную службы. Собственно, 28 августа в Украине официально запустили Государственную налоговую службу, которая теперь и будет заниматься сбором налогов вместо ГФС.

Еще какое-то время пользователи смогут заходить в электронный кабинет по старому адресу, до окончательного завершения процесса реорганизации. После этого сервис окончательно мигрирует на новый URL-адрес.

Источник: ГФС