В Telegram появился свой Clubhouse и автоматическое удаление сообщений в любых чатах

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Разработчики Telegram представили очередное крупное обновление мессенджера — оно приносит автоматическое удаление сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона и возможность создавать группы с неограниченным числом участников для голосового общения. По сути, Telegram сделал свой аналог нашумевшей соцсети для голосового общения Clubhouse.

Текущий лимит групповых чатов — 200 тысяч участников. Теперь при приближении к лимиту группу можно преобразовать в группу для трансляций — с неограниченным количеством участников. В таком чате писать сообщения смогут только администраторы, но участники смогут без ограничений общаться в голосовом чате.

Telegram добавил функцию автоматической очистки сообщений в любых чатах у всех участников. Пользователь может установить время самоуничтожения данных — через 24 часа или семь дней после отправки.

Автоматическое удаление затронет только сообщения, отправленные после установки таймера — более ранняя переписка останется в истории чата. Обратный отсчет начнется сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем, как это реализовано в секретных чатах.

На Android автоматическое удаление включается в меню ⋮ > Очистить историю, а на iOS нужно удерживать палец на любом сообщении, а затем нажать «Выбрать» > «Удалить чат» в верхнем левом углу экрана > «Настроить автоудаление».

При включенном таймере в меню действий можно посмотреть, сколько времени осталось до удаления сообщения. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.

Среди других изменений можно отметить поддержку виджетов, которые можно добавлять на главный экран телефона для быстрого доступа к чатам (виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей) и дополнительные ссылки для приглашения в группы и каналы с возможностью установки срока действия и ограничения числа вступлений. Ссылки можно создавать в виде QR-кода.