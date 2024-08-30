В Telegram работают преимущественно украинские программисты — они победили в профессиональном соревновании

Ссылаясь на основателя Telegram Павла Дурова, Financial Times пишет, что с платформой работают преимущественно украинские кодеры.
У статьи о перспективы Telegram на фоне задержание Дурова во Франции, издание упоминает о сотрудниках мессенджера. Журналистов интересует, сможет ли основатель продолжать управлять платформой, или же эта задача ляжет на небольшую группу лояльных менеджеров.
Ранее Дуров говорил, что в Telegram работает небольшое количество сотрудников, включая 30 проверенных инженеров. По его словам, он выбирал свою команду через соревнования по программированию — победителями были преимущественно украинцы.
Другой источник издания описывает сотрудников Telegram как «супермолодых» людей, которых привезли из Восточной Европы и предложили им годовую зарплату в полмиллиона долларов. Вскоре некоторые из них разместили фото собственных Porsche в социальных сетях.
«Оттока практически нет. Они разделяют одинаковые ценности и верят в миссию компании», — сказал Дуров в начале этого года.
Павел Дуров централизованно принимает решения. Он описывает темп инноваций в компании как более близкий к стартапу, несмотря на почти миллиард пользователей:
«Мне не нравится считать себя содиректором, владельцем или кем-то другим. Мне нравится смотреть на себя как на лидера производства. Ни одна функция не запускается без моего глубокого участия».
Но такая позиция имеет и обратную сторону. Возникает вопрос, сможет ли компания так же успешно работать, если ее лидер в силу каких-то обстоятельств не сможет полноценно ею управлять.
Ранее представитель Telegram прокомментировал для ITC.UA информацию о количестве персонала. По его словам, в компании работает значительно больше людей, чем 30 или 60.
«В Telegram есть 30 разработчиков, которые создают приложения и их инфраструктуру, но основная команда Telegram состоит примерно из 60 человек. Эта команда намеренно маленькая и наполнена экспертами в своих областях. В результате Telegram может реагировать намного быстрее, чем компании с огромными командами и длинной цепочкой управления».
Основная команда действительно составляет около 60 человек, но есть и отдельные группы модерации и реагирования на нарушения. У Telegram нет дата-центров в ОАЭ, и там не хранятся данные пользователей, как отмечали некоторые издания. Представитель компании отметил, что пока не существует «ни одного жизнеспособного способа взломать шифрование, которое использует Telegram».
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Источник: Financial Times
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