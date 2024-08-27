После ареста Павла Дурова выросли загрузки Telegram — во Франции мессенджер возглавил рейтинг App Store

Задержание основателя Telegram увеличило популярность мессенджера — сейчас приложение находится на втором месте в чартах соцсетей в App Store, а глобальные загрузки на iOS выросли на 4%.

В то же время во Франции, где и задержали Павла Дурова, Telegram возглавил рейтинг соцсетей в App Store и стал третьим в общем перечне, сообщает TechCrunch.

В США Telegram перепрыгнул сразу 10 позиций в чарте самых популярных приложений Apple и занял 8 место. По данным Appfigures, это самый высокий рейтинг для мессенджера как минимум с 1 января 2023 года.

Рейтинги App Store, как правило, отражают комбинацию таких показателей, как количество установок программы и скорость загрузки, среди других факторов.

По состоянию на воскресенье, по данным Sensor Tower, глобальные загрузки Telegram на iOS выросли на 4% за день.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Напомним, что Павла Дурова задержали в субботу ночью в аэропорту Парижа. Согласно пресс-релизу местной прокуратуры, следователи изучают причастность основателя Telegram к 12 преступлениям, среди которых содействие незаконной торговле наркотиками и хранению порнографических изображений несовершеннолетних — в частности из-за отказа сотрудничать с правоохранителями и модерировать мессенджер. Дуров пробудет под арестом как минимум до 28 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что задержание Дурова — это не политическое решение, а сам арест состоялся в рамках судебного расследования, и все решения будут принимать именно судьи.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.