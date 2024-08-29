Новости IT-бизнес 29.08.2024 в 09:55 comment views icon

Павла Дурова освободили под залог, но запретили покидать Францию — ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Павла Дурова освободили под залог, но запретили покидать Францию — ему грозит до 10 лет тюрьмы

Основателя Telegram обвиняют в соучастии в десятке преступлений, среди которых продажа наркотиков и распространение детской порнографии.

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Сейчас Павла Дурова освободили под судебный надзор, но с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Он обязан не покидать Францию и дважды в неделю появляться в полиции.

Дурову инкриминируют соучастие по меньшей мере в 12 преступлениях из-за отказа модерировать мессенджер и сотрудничать с правоохранителями. Согласно французскому законодательству наказание может быть назначено за каждое из обвинений (если они не подобные), поэтому основателю Telegram грозит до 10 лет заключения.

В прокуратуре отмечали, что расследование начали, потому что Telegram фактически не отвечает на судебные запросы, в том числе и от других европейских стран. Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова — не политическое.

Напомним, что Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа в эти выходные, когда он совершил посадку на частном самолете, и поместили под стражу на 4 дня. Впоследствии Франция объявила в розыск и его брата Николая (по данным Politico, расследование в отношении обоих было начато еще несколько месяцев назад).

В то же время Дуров фигурирует в расследовании, поданном матерью его троих детей Ириной Болгар — в отношении насилия над сыном; а также в расследовании ЕС, которое предполагает, что Telegram мог скрывать реальное количество европейских пользователей, чтобы не придерживаться норм для крупных IT-компаний.

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