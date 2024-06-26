Значительно больше, чем «30 инженеров»: в Telegram прокомментировали опасения экспертов по безопасности

После публикации материала «Дуров хвастается, что Telegram обслуживает «около 30 инженеров» ─ специалисты по безопасности называют это «красным флагом» для пользователей» с редакцией ITC.UA связался представитель Telegram и прокомментировал основные моменты, которые вызвали беспокойство экспертов по безопасности.

Как заявил представитель Telegram, статья ресурса TechCrunch, на которой основан материал ITC.UA, в значительной степени базируется на неправильном понимании того, что имел в виду Павел Дуров. Он отметил, что компания имеет значительно больший штат, чем указанные в видео «около 30 инженеров».

«В Telegram есть 30 разработчиков, которые создают приложения и их инфраструктуру, но основная команда Telegram состоит примерно из 60 человек. Эта команда намеренно маленькая и наполнена экспертами в своих областях. В результате Telegram может реагировать намного быстрее, чем компании с огромными командами и длинной цепочкой управления».

Отдельно отмечается, что в дополнение к основной команде из 60 человек в Telegram также есть отдельные команды модерации и реагирования на злоупотребления.

Дополнительно представитель Telegram указал на некоторые неточности, содержащиеся в статье TechCrunch:

У Telegram нет дата-центров в ОАЭ, и там не хранятся данные пользователей.

Протоколы шифрования Telegram полностью задокументированы, а программы являются открытыми. Любой исследователь может проверить целостность и реализацию шифрования Telegram. Многие исследователи сделали это, включая исследователей из Университета Удине, Италия.

«На сегодняшний день ни одного жизнеспособного способа взломать шифрование, которое использует Telegram, не найдено», ─ говорится в заявлении представителя компании.

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Кроме того, Telegram поддерживает воспроизводимые сборки как на iOS, так и на Android, позволяя исследователям проверять, что приложения созданы на основе того же кода.