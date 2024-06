В минувшие выходные в X (ранее Twitter) появилось видео из недавнего интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым. В видео Дуров говорит Такеру Карлсону, что он единственный менеджер по продуктам в компании, и что у него работает лишь «около 30 инженеров».

Эксперты по безопасности говорят, что хотя Дуров хвастался своей компанией, которая является «сверхэффективной», то, что он сказал, на самом деле было красным флагом для пользователей.

Грин имел в виду тот факт, что по умолчанию чаты в Telegram не имеют сквозного шифрования, как в Signal или WhatsApp. Пользователь Telegram должен начать «Секретный чат», чтобы включить сквозное шифрование, что сделает сообщения нечитаемыми для Telegram или кого-либо, кроме целевого получателя. Также многие люди сомневаются в качестве шифрования Telegram, учитывая, что компания использует собственный алгоритм шифрования, созданный братом Дурова.

Lemme guess, none of these 30 staff include privacy or compliance people, and zero third-party audit is ever done to review potential security controls restricting access to users' data. "Please trust us" is not how security works. https://t.co/w7PBkU0TJR

— JP Aumasson (@veorq) June 22, 2024