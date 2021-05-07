В Україні оголосили старт продажів електрокросовера BMW iX — передплата 300 тис. грн, вартість від 100 тис. євро, поставки до кінця 2021 року





Офіційний імпортер BMW в Україні «АВТ Баварія Україна» оголосив про старт продажу нового електрокросовера BMW iX. Майбутні власники вже можуть забронювати автомобіль за передплатою в 300 тис. грн та отримати свій екземпляр до кінця 2021 року.

Як повідомили виданню AutoGeek в дилерському центрі, вартість електромобіля в Україні стартує з відмітки в 100 000 євро. При цьому кількість автомобілів обмежена, так що фанатам бренду варто поквапитись.

На старті виробництва будуть доступні дві модифікації новітнього кросовера – BMW iX xDrive40 і BMW iX xDrive50, оснащені повним приводом і двома електромоторами – по одному електродвигуну на кожну вісь. Потужність версії BMW iX xDrive40 становить понад 300 к.с. Від 0 до 100 км/год кросовер розганяється приблизно за 6 секунд, а запас ходу на одній зарядці перевищує 400 км (відповідно до випробувальних стандартів WLTP). Модифікація BMW iX xDrive50 оснащена силовою установкою потужністю понад 500 к.с., що забезпечує прекрасні динамічні показники – менше 5 секунд від 0 до 100 км/год. Запас ходу складає більше 600 км.

У модифікації BMW iX xDrive40 ємність батареї перевищує 70 кВт⋅год, а гранична потужність зарядки досягає 150 кВт. Енергоємність батареї BMW iX xDrive50 становить понад 100 кВт⋅год, а максимальна потужність зарядки – 200 кВт. На станціях швидкої зарядки постійним струмом новітній BMW iX здатний заповнити заряд батареї з 10% до 80% ємності всього за 40 хвилин. Десятихвилинна зарядка за допомогою швидкісного терміналу збільшить запас ходу BMW iX xDrive40 на 90 км, а версії BMW iX xDrive50 – на 120 км. Інтенсивність рекуперації енергії від гальмування регулюється одним натисканням кнопки. Система може адаптуватися до ситуації на дорозі. Наприклад, режим рекуперації активується при включенні поворотника під час руху накатом і відключається при під’їзді до перехрестя з зеленим сигналом світлофора.

Вигнута панель BMW Curved Display об’єднує цифрову приладову панель діагоналлю 12,3 дюйма і широкоформатний центральний дисплей розміром 14,9 дюйма. Щільність пікселів обох екранів становить 200 ppi. Новий BMW iDrive дозволив мінімізувати кількість фізичних кнопок і перемикачів. Інформація виводиться на екрани за принципом «Act, Locate and Inform». Дані розподілені між проекційним дисплеєм і панеллю BMW Curved Display – все найважливіше знаходиться перед очима водія, а найбільш докладна інформація доступна на дисплеї мультимедіа.

Джерело: AutoGeek