Xiaomi представила пять новых смартфонов Mi 11, включая топовый Mi 11 Ultra с дополнительным дисплеем, массивной камерой с 120-кратным зумом и беспроводной зарядкой 67 Вт — за €1200
29 марта Xiaomi провела в Китае крупную презентацию своих новых продуктов, центральное место в которой заняли новые смартфоны серии Mi 11 — всего было представлено пять новых моделей: Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite. Если вкратце, и дизайн, который мы видели на опубликованных утром рендерах, и характеристики полностью подтвердились.
Xiaomi Mi 11 Ultra — топовая модель серии Mi 11. Она выделяется как дизайном с массивным блоком, объединяющем многомодульную основную камеру и дополнительный 1,1-дюймовый экран AMOLED с поддержкой режима Always On (можно использовать и как видоискатель во время съемки селфи, и для отображения разных уведомлений), так и передовыми техническими характеристиками. Здесь и топовая флагманская SoC Snapdragon 888, и 6,81-дюймовый экран AMOLED с поддержкой частоты 120 Гц, и камера на новейшем 50-Мп сенсоре Samsung GN2 с дополнительным перископическим модулем, обеспечивающим 5-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум, и поддержка сверхбыстрой беспроводной зарядки мощностью до 67 Вт.
В Украине официально будут продаваться Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite, которые станут самыми доступными моделями в актуальной линейке, Mi 11i — глобальная версия Redmi K40 Pro+, и топовый Xiaomi Mi 11 Ultra.
Цены и сроки поступления в продажу в Украине
Модель Mi 11 Lite уже доступны для покупки в официальных магазинах партнеров Xiaomi, а модель Mi 11 Lite 5G присоединится к ней в апреле. Сроки выхода и цены на Mi 11i и Mi 11 Ultra именно для Украины пока не уточняются, но есть для Европы: Mi 11i стоит €649 за версию 8/128 ГБ и €699 for за вариант 8/256 ГБ, а Mi 11 Ultra — €1200 за 12/256 ГБ. Официальные цены:
- Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) — 12 499 грн;
- Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) — 12 999 грн;
- Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) — 8 499 грн (с 29 по 31 марта действует сниженная цена 6999 грн);
- Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) — 9 499 грн (с 29 по 31 марта действует сниженная цена 7 999 грн).
Подробные технические спецификации Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite для большего удобства и наглядности отличий — в таблице ниже.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Характеристики смартфонов серии Xiaomi Mi 11
|Модель
|Xiaomi Mi 11i
|Xiaomi Mi 11
|Xiaomi Mi 11 Pro (пока только для Китая)
|Xiaomi Mi 11 Ultra
|Xiaomi Mi 11 Lite 4G
|Xiaomi Mi 11 Lite 5G
|Габариты и вес
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|Экран
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|SoC
|5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G
|8-нм Qualcomm Snapdragon 732G
|5-нм Qualcomm Snapdragon 780G
|ОЗУ и ПЗУ
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|Аккумулятор и зарядка
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|Безопасность
|Боковой сканер отпечатков пальцев
|Встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев
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|Боковой сканер отпечатков пальцев
|Основная камера
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Видео:
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|Фронтальная камера
|Врезанный в экран модуль на 20 Мп
|20 Мп, f/2.4
|20 Мп
|Врезанный в экран модуль: 20 Мп, f/2.2, 78°, 0,8-1,6 мкм
|Врезанный в экран модуль на 16 Мп
|Врезанный в экран модуль на 20 Мп
|Разъем
|USB Type-C
|Аудио
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|Стереодинамики Harman Kardon
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|Беспроводные средства связи и вибромотор
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|ПО
|MIUI 12 на базе Android 11
|Цвета корпуса
|Cosmic Black, Frosty White и Celestial Silver
|Horizon Blue, Cloud White, Midnight Gray, Special Edition Blue, Gold, Violet
|Green, Вlack и Purple
|Ceramic White и Ceramic Black
|Boba Black, Bubblegum Blue, Peach Pink
|Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow