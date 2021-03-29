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Xiaomi представила пять новых смартфонов Mi 11, включая топовый Mi 11 Ultra с дополнительным дисплеем, массивной камерой с 120-кратным зумом и беспроводной зарядкой 67 Вт — за €1200

Xiaomi представила пять новых смартфонов Mi 11, включая топовый Mi 11 Ultra с дополнительным дисплеем, массивной камерой с 120-кратным зумом и беспроводной зарядкой 67 Вт — за €1200

Xiaomi представила пять новых смартфонов Mi 11, включая топовый Mi 11 Ultra с дополнительным дисплеем, массивной камерой с 120-кратным зумом и беспроводной зарядкой 67 Вт — за €1200


29 марта Xiaomi провела в Китае крупную презентацию своих новых продуктов, центральное место в которой заняли новые смартфоны серии Mi 11 — всего было представлено пять новых моделей: Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite. Если вкратце, и дизайн, который мы видели на опубликованных утром рендерах, и характеристики полностью подтвердились.

Xiaomi представила пять новых смартфонов Mi 11, включая топовый Mi 11 Ultra с дополнительным дисплеем, массивной камерой с 120-кратным зумом и беспроводной зарядкой 67 Вт — за €1200
Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra — топовая модель серии Mi 11. Она выделяется как дизайном с массивным блоком, объединяющем многомодульную основную камеру и дополнительный 1,1-дюймовый экран AMOLED с поддержкой режима Always On (можно использовать и как видоискатель во время съемки селфи, и для отображения разных уведомлений), так и передовыми техническими характеристиками. Здесь и топовая флагманская SoC Snapdragon 888, и 6,81-дюймовый экран AMOLED с поддержкой частоты 120 Гц, и камера на новейшем 50-Мп сенсоре Samsung GN2 с дополнительным перископическим модулем, обеспечивающим 5-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум, и поддержка сверхбыстрой беспроводной зарядки мощностью до 67 Вт.

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В Украине официально будут продаваться Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite, которые станут самыми доступными моделями в актуальной линейке, Mi 11i — глобальная версия Redmi K40 Pro+, и топовый Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi представила пять новых смартфонов Mi 11, включая топовый Mi 11 Ultra с дополнительным дисплеем, массивной камерой с 120-кратным зумом и беспроводной зарядкой 67 Вт — за €1200
Xiaomi Mi 11 Pro

Цены и сроки поступления в продажу в Украине

Xiaomi представила пять новых смартфонов Mi 11, включая топовый Mi 11 Ultra с дополнительным дисплеем, массивной камерой с 120-кратным зумом и беспроводной зарядкой 67 Вт — за €1200
Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Модель Mi 11 Lite уже доступны для покупки в официальных магазинах партнеров Xiaomi, а модель Mi 11 Lite 5G присоединится к ней в апреле. Сроки выхода и цены на Mi 11i и Mi 11 Ultra именно для Украины пока не уточняются, но есть для Европы: Mi 11i стоит €649 за версию 8/128 ГБ и €699 for за вариант 8/256 ГБ, а Mi 11 Ultra — €1200 за 12/256 ГБ. Официальные цены:

  • Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) — 12 499 грн;
  • Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) — 12 999 грн;
  • Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) — 8 499 грн (с 29 по 31 марта действует сниженная цена 6999 грн);
  • Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) — 9 499 грн (с 29 по 31 марта действует сниженная цена 7 999 грн).

Подробные технические спецификации Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite для большего удобства и наглядности отличий — в таблице ниже.

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Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Характеристики смартфонов серии Xiaomi Mi 11

Модель Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro (пока только для Китая) Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Габариты и вес
  • 163,7×76,4×7,8 мм
  • 196 г
  • Стеклянная версия:
    • 164,3х74,6х8,1 мм
    • 196 г
  • Версия с кожаной задней панелью:
    • 164,3х74,6×8,56 мм
    • 194 г
  • 164,3х74,6х8,53 мм
  • 208 г
  • стекло Corning Gorilla Victus (спереди)
  • IP68
  • 164,3×74,6×8,38 мм
  • 234 г
  • стекло Corning Gorilla Victus (спереди), керамическое покрытие (сзади)
  • защита IP68
  • 160,53×75,72×6,81 мм
  • 157 г
  • защитное стекло Corning Gorilla Glass 5
  • 160,53×75,72×6,81 мм
  • 159 г
  • защитное стекло Corning Gorilla Glass 6
Экран
  • 6.67″ AMOLED
  • FHD+ (2400×1080 пикселей)
  • 120 Гц
  • 360 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
  • пиковая яркость — 1300 нит (обычная 900 нит)
  • Gorilla Glass 5
  • True Tone
  • контрастность 5 000 000:1 contrast ratio
  • HDR10+
  • MEMC
  • 6.81″ AMOLED (QHD+ 3200×1440 пикселей)
  • 120 Гц
  • 480 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
  • 515 PPI
  • 1500 нит
  • 10-битная глубина отображения цвета
  • HDR10+
  • Отверстие под фронтальную камеру
  • Изогнутая по всем четырем сторонам панель

 
  • Основной
    • изогнутый 6.81″ AMOLED DotDisplay
    • WQHD+ (3200×1440 пикселей), 20:9 aspect ratio, 515
    • 120 Гц; AdaptiveSync (30/60/90/120 Гц)
    • 480 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
    • пиковая яркость 1700 нит (с HBM и 100% APL)
    • Dolby Vision, HDR10+
    • датчик освещенности 360°, Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0
  • Дополнительный экран на задней панели
    • 1.1″ AMOLED
    • 126 x 294 пикселей
    • яркость 450 нит
    • Always-on-display
    • Режим энергосбережения Super power saving
  • 6.55” AMOLED DotDisplay (2400×1080 FHD+）
  • 10-битная глубина отображения цвета TrueColor и DCI-P3
  • 90 Гц
  • 240 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
  • HDR10
  • TÜV Rheinland Low Blue Ligh
  • 6.55” AMOLED DotDisplay (2400×1080 FHD+）
  • 10-битная глубина отображения цвета TrueColor и DCI-P3
  • 90 Гц
  • 240 Гц (частота опроса сенсорного слоя)
  • HDR10+
  • TÜV Rheinland Low Blue Light
SoC 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G 8-нм Qualcomm Snapdragon 732G 5-нм Qualcomm Snapdragon 780G
ОЗУ и ПЗУ
  • 8 ГБ LPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.1
  • 8 ГБ LPDDR5 + 256 ГБ UFS 3.1
  • 8 ГБ LPDDR5 + 128 ГБ UFS 3.1
  • 8 ГБ +256 ГБ
  • 12 ГБ+256 ГБ
  • до 12 ГБ LPDDR5 + до 256 ГБ UFS 3.1
  • 8 ГБ LPDDR5 + 256 ГБ UFS 3.1
  • 12 ГБ LPDDR5 + 256 ГБ UFS 3.1
  • 16 ГБ LPDDR5 + 256 ГБ UFS 3.1
  • 6 ГБ LPDDR4X + 64 ГБ UFS 2.2
  • 6 ГБ LPDDR4X + 128 ГБ UFS 2.2
  • 6 ГБ LPDDR4X + 128 ГБ UFS 2.2
  • 8 ГБ LPDDR4X + 128 ГБ UFS 2.2
Аккумулятор и зарядка
  • 4 520 мА•ч
  • быстрая проводная зарядка до 33 Вт
  • 4 600 мА•ч
  • поддержка быстрой проводной зарядки до 55 Вт (100% за 45 минут)
  • поддержка беспроводной до 50 Вт (за 53 минуты на 100%)
  • функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт
  • 5 000 мА•ч
  • поддержка быстрой проводной зарядки до 67 Вт
  • поддержка беспроводной до 67 Вт
  • функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт
  • 4 250 мА•ч
  • быстрая проводная зарядка до 33 Вт
Безопасность Боковой сканер отпечатков пальцев Встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев
  • Встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев
  • Разблокировка по лицу
 Боковой сканер отпечатков пальцев
Основная камера
  • Основная: 108  МП Samsung ISOCELL HM2, F/1.75
  • Вторая (ультраширокоугольная): 8 Мп, F/2.2, 119°
  • Третья (макро): 5 Мп
  • Основная: 108 Мп, 1/1.33″ sensor, f/1.85, 1.6µm, OIS
  • Вторая дополнительная (ультраширокоугольная): 13MP, f/2.4, 123° FoV,
  • Третья дополнительная (макро): 5 Мп, f/2.4, AF

Видео:

  • 8K
  • HDR10+
  • Основная:
    • 50 Мп Samsung ISOCELL GN2, f/1.95, 85 ̊ FOV, 1/1.12″, 1.4-2,8 мкм, 8P-объектив
    • OIS, лазерный автофокус dToF
    • Dual Pixel Pro, Dual Native ISO Fusion, Staggered-HDR
  • Вторая (ультраширокоугольная):
    • 13 Мп, f/2.4, 123°
  • Третья (телевик):
    • 8 Мп
    • 5x оптический зум, 10x гибридный и 50x цифровой зум
    • OIS
  • Основная:
    • 50 Мп Samsung ISOCELL GN2, f/1.95, 85 ̊ FOV, 1/1.12″, 1.4-2,8 мкм, 8P-объектив
    • OIS, лазерный автофокус dToF
    • Dual Pixel Pro, Dual Native ISO Fusion, Staggered-HDR
  • Вторая (ультраширокоугольная):
    • 48 Мп, f/2.2, 128°, 1/2.0″, 0,8-1,6 мкм, 7P-объектив
    • PDAF
    • Режим Macro
  • Третья (телевик):
    • 48 Мп, f/4.1, 1/2.0″, 0,8- 1,6 мкм
    • 5x оптический зум, 10x гибридный и 120x цифровой зум
    • OIS, PDAF
  • Запись видео: 8K и ночной режим для всех трех камер
  • Основная: 64 Мп (F/1.79, 0,7-1,4 мкм, 1/1.97″, 6P-объектив lens, контрастный автофокус
  • Вторая (ультраширокоугольная):: 8 Мп (F/2.2, 1.12 мкм, 1/4″, 5P-объектив)
  • Третья (теле-макро): 5 Мп (F/2.4, 1,12 мкм, 4P-объектив, контрастный автофокус, 3-7 см)
  • однотонная вспышка

 
Фронтальная камера Врезанный в экран модуль на 20 Мп 20 Мп, f/2.4 20 Мп Врезанный в экран модуль: 20 Мп, f/2.2, 78°, 0,8-1,6 мкм Врезанный в экран модуль на 16 Мп Врезанный в экран модуль на 20 Мп
Разъем USB Type-C
Аудио
  • Стереодинамики
  • Dolby Atmos
  • Hi-Res Audio
 Стереодинамики Harman Kardon
  • Dual speakers
  • Harmon Kardon
  • Hi-Res Audio
  • Линейный мотор на оси X
  • Стереодинамики
  • Сдвоенный микрофон
  • Hi-res Audio
  • Hi-res Audio Wireless
  • Линейный мотор на оси Z
  • Стереодинамики
  • Hi-res Audio
  • Hi-res Audio Wireless
  • Линейный мотор на оси Z
Беспроводные средства связи и вибромотор
  • Qualcomm Snapdragon X60 4G LTE и встроенный модем 5G
  • Wi-Fi 6E
  • Bluetooth 5.2
  • NFC и ИК-порт
  • GPS, GLONASS, QZSS, NavIC, Galileo, Beidou
  • NFC
  • Wi-Fi 6
  • ИК-порт
  

  • Qualcomm Snapdragon X60 4G LTE and 5G integrated modem
    • 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79
    • 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66
    • 4G: LTE TDD: B38/40/41/42
    • 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
    • 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
  • Dual SIM, Dual 5G standby
  • Bluetooth 5.2
  • Wi-Fi 6E
  • NFC и ИК-порт
  • Qualcomm Snapdragon X15 4G LTE
    • 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66
    • 4G LTE TDD: 38/40/41 (120M)
    • 3G WCDMA: 1/2/4/5/8
    • 4×4 MIMO (Only 4G, B3, B7)
  • Dual SIM
  • Bluetooth 5.1
  • Wi-Fi 5
  • NFC и ИК-порт
  • Qualcomm Snapdragon X53 4G LTE и встроенный 5G-модем
    • 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n66
    • 4G LTE FDD:1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/20/28/32/66
    • 4G LTE TDD: 38/40/41
    • 3G WCDMA: 1/2/4/5/8
    • 2G GSM: 2/3/5/8
  • Dual 5G
  • Bluetooth 5.2
  • Wi-Fi 6
  • NFC и ИК-порт
ПО MIUI 12 на базе Android 11
Цвета корпуса Cosmic Black, Frosty White и Celestial Silver Horizon Blue, Cloud White, Midnight Gray, Special Edition Blue, Gold, Violet Green, Вlack и Purple Ceramic White и Ceramic Black Boba Black, Bubblegum Blue, Peach Pink Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow
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