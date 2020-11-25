В Україні з’явився чат-бот «Медсестра Іванка» — можна контролювати закупівлі ліків по лікарням і не тільки





В Україні новий онлайн-інструмент — чат-бот з веселою назвою «Медсестра Іванка». За його допомогою можна швидко перевірити, які медичні засоби закупила та чи інша лікарня України. За його розробкою стоїть громадська організація «Антикорупційний штаб», яка й повідомила про доступність сервісу на сторінці у Facebook.

Чат-бот «Медсестра Іванка» доступний в Telegram та Viber. Він дає змогу:

підписатися на будь-яку лікарню, та отримувати оновлення щодо її закупівель;

залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі;

переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;

дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни;

ознайомитися з іншими інструментами Антикорупційного штабу;

Сервіс реалізується за підтримки British Embassy Kyiv. Чат-бот оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.