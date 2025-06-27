Глава Минцифры: операторы будут блокировать спам-звонки, а бизнес обяжут регистрировать номера для звонков украинцам

Больше никакого спама и скама — Кабмин принял постановление, которое обязывает мобильных операторов блокировать навязчивую рекламу и потенциально мошеннические звонки.

Глава Минцифры Михаил Федоров отмечает, что операторам предоставлены все необходимые инструменты для блокировки, однако изменения будут вводить постепенно, чтобы было время на технические доработки.

Как будет работать система?

Бизнес заключает договор с оператором и регистрирует номера, с которых может звонить клиентам. В противном случае звонки с этих номеров будут блокироваться автоматически. Дополнительно оператор сможет блокировать номера по обращению пользователя с жалобой на спам-звонки

В постановлении спам-звонки определяют как «непродуктивные вызовы» — такие, что осуществляются с одного и того же абонентского номера к одному или более номерам независимо от факта установления соединения и предоставления услуг и имеют две или более характеристик:

не завершаются установлением двусторонних голосовых коммуникаций в течение 7 календарных дней;

продолжительность исходящих вызовов с одного номера за 7 календарных дней или отсутствует, или составляет в среднем менее 60 секунд;

50% или более вызовов с одного номера за 7 календарных дней направлены на разные номера (или сетевые идентификаторы);

невозможность осуществить обратный вызов;

осуществляются с использованием систем автоматического дозвона;

наличие за 7 календарных дней более 0,05% жалоб от общего количества исходящих вызовов и тому подобное.

Другие важные изменения в сфере телеком-услуг:

В личном кабинете пользователя можно будет не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.

Отныне скорость интернета должна быть прописана в договоре. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 — это нарушение договора. Можно подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд.

Украинцы, находящиеся в зоне боевых действий, не потеряют связи из-за неуплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокировать за неуплату. Также при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Постановление вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме некоторых норм, которые вступают в силу через год.