В Украине начал работать сервис по вызову поваров The-Chef





Предпринимательница Анна Прокофьева из Киева запустила сервис The-Chef. С его помощью можно вызвать на дом повара для приготовления еды или же сразу заказать доставку готовых блюд.

На текущий момент в сервисе зарегистрировано более 100 поваров из таких городов, как Киев, Одесса, Львов, Днепр, Чернигов и Харьков. При регистрации в сервисе они не проходят какой-либо специальной проверки. Однако те повара, кто верифицировал паспортные данные и санитарную книжку, получают в своей учётной записи специальную отметку. При регистрации в сервисе повара могут указать опыт работы, знание языков, кухни и рассказать о себе.

Что касается конечных пользователей сервиса, то они могут выбрать в приложении различные категории: «Романтический вечер», «Завтрак», «Экзотические блюда» и так далее. В каждой из категорий доступно по несколько вариантов блюд от поваров. Стоимость за ужин варьируется от 1 тыс. грн до 3 тыс. грн. При этом в стоимость могут включаться закупка ингредиентов, транспортные расходы для поезди в пределах города, а также уборка рабочего места. В описании также указано, какой кухонный инвентарь потребуется для приготовления блюд. Кроме того, отдельно оплачивается приготовление на дополнительных гостей.

Для оформления заказа потребуется оставить повару запрос на нужную дату, а затем – связаться для обсуждения деталей. Пока что сервис The-Chef не берет комиссию за свои услуги, а цены формируют исключительно исполнители.

Отмечается, что Анна Прокофьева планирует отработать в Украине модель, а потом выйти с ней в другие страны. Также готовится разработка мобильного приложения.

Источник: AIN