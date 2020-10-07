В Украине начинаются продажи мультимедийных планшетов Huawei MatePad T10 и Huawei MatePad T10s





Компания Huawei сообщила о начале продаж в Украине новых мультимедийных планшетов линейки Т: Huawei MatePad T10 и Huawei MatePad T10s. Модель MatePad T10s имеет металлический корпус и усиленные края для дополнительной устойчивости к ударам, а MatePad T10 ― металлическую заднюю крышку корпуса.

Планшет Huawei MatePad T10 оснащена HD-экраном с диагональю 9,7 дюйма и соотношением сторон 16:10 (разрешение 1280х800 точек, плотность размещения пикселей 156 PPI). По бокам экрана размещены два динамика. Благодаря технологии Huawei Histen 6.1. они могут воспроизводить объемный многоканальный звук в формате 9.1, а Bass Booster усиливает звучание басов.

Модель Huawei MatePad T10s получила 10,1-дюймовый Full HD IPS-экран с разрешением 1920х1200 (плотность размещения пикселей 224 PPI), способный воспроизводить 70% цветового пространства NTSC. Экран имеет тонкие рамки и занимает 80% фронтальной поверхности планшета. Фирменная технология улучшения изображения Huawei ClariVu оптимизирует цветопередачу, яркость и насыщенность цветов, а алгоритм Super Resolution улучшает разрешение видеоконтента. За воспроизведение звука отвечают два динамика от компании Harman Kardon.

Оба новых планшета Huawei серии MatePad T10 выполнены на базе 8-ядерного процессора Kirin 710A. Модель Huawei MatePad T10 содержит 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. В то же время версия Huawei MatePad T10s включает 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживается возможность расширения хранилища за счёт установки карты памяти формата microSD ёмкостью до 512 ГБ. В обоих случаях используется 5-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная фронтальная камера. Оба планшета оснащены батареей ёмкостью 5100 мАч. Для подзарядки аккумулятора служит порт USB Type-C (USB 2.0). Устройства оснащены модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Несмотря на использование различных дисплеев, производитель называет одинаковые массо-габаритные характеристики для обоих устройств: размеры 240,2×159х7,85 мм и масса «около 450 г».

Новинки работают под управлением операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10.1. Прошивка предлагает пользователю ряд дополнительных функций и режимов. Например, режим APP Multiplier позволяет разделить экран на две части и открыть на них два разных окна одного приложения. Благодаря функции Huawei Share пользователи могут подключить планшет к другим устройствам Huawei и пересылать фото и видео со скоростью до 150 Мбит/с. Отдельно упоминается виртуальное детское пространство Kids Corner, предназначенное для обучения и развлечений с расширенными настройками родительского контроля. Среди прочего оно призвано защитить детей от нежелательного контента. По умолчанию в детском режиме доступны диктофон, камера, приложение для рисования и воспроизведение мультимедийного контента. Родители могут загружать фото и видео, а также настраивать доступ к другим приложениям и устанавливать временные ограничения пользования как планшетом целом, так и определенными его приложениями. В детском режиме, помимо общих для планшета функций защиты зрения, предусмотрены шесть дополнительных возможностей, включая фильтр синего света, отслеживание правильной осанки и расстояния до экрана и т. п.

Новые планшеты Huawei MatePad T10 и Huawei MatePad T10s поступят в продажу в Украине с 12 октября в двух комплектациях: