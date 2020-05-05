В апреле украинцы купили всего 38 электромобилей — в 14 раз меньше, чем годом ранее. В тройке лидеров Audi E-Tron, BMW i3 и Porsche Taycan

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Из-за карантина сервисные центры МВД не принимают документы на оформление б/у автомобилей, что кардинальным образом повлияло на статистику продаж автомобилей в Украине. Особенно ярко тенденция проявилась в сегменте электромобилей, где львиную долю продаж традиционно занимают подержанные экземпляры.

В итоге, в апреле текущего года украинцы официально зарегистрировали всего 38 электромобилей (по вышеуказанной причине — только новые), что в 14 раз меньше, чем за апрель прошлого года и в 11 раз меньше, чем за март текущего года.

В отсутствие бессменного лидера Nissan Leaf на первое место вышел электрокроссовер Audi E-Tron (10 штук), второе-третье места разделили BMW i3 и Porsche Taycan (по 7 штук каждый), далее следует еще пара моделей Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace с одинаковым результатом (по 4 штуки каждый).

Всего с начала 2020 года в Украине первую регистрацию прошли 1747 электромобилей, из которых только 159 новых и 1588 — подержанных.

Отметим, что сегмент ДВС-моделей также показал радикальное падение — в апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых автомобилей, что почти в 2 раза меньше, чем годом ранее.

Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд тройка лидеров рынка остается неизменной, это Renault, Toyota и KIA. Самая продаваемая модель — Renault Duster с результатом 278 автомобилей.

При этом за счет регистрации только новых автомобилей на четвертое место поднялся BMW, в прошлом году занимавший девятую позицию, а в предыдущем месяце — тринадцатую. Неплохо показал себя и Mercedes-Benz, став одним из немногих брендов с положительной динамикой продаж (+16%). Годом ранее немецкий автопроизводитель занимал 14-ю строчку рейтинга, в марте этого года был одиннадцатым, а в апреле поднялся на шестую строчку.

Источник: Укравтопром (1, 2)