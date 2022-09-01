В Украине стартуют продажи планшета realme Pad mini по цене от 6 тыс. грн

Компания realme сообщила о начале продаж в Украине планшета realme Pad mini. Это относительно компактная модель с 8,7-дюймовым дисплеем, обладающая разрешением 1340×800 пикселей.

Устройство выполнено в алюминиевом корпусе. Оно имеет толщину 7,59 мм и вес 372 г. Планшет realme Pad mini оснащён процессором Unisoc T616 с частотой 2,0 ГГц и GPU Mali G51, оперативной памятью объёмом 3 или 4 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 32 или 64 ГБ. Также доступен слот для установки карты памяти.

На задней панели расположена основная 8-мегапиксельная камера, а фронтальная камера получила 5-мегапиксельный сенсор. Комплектный аккумулятор ёмкостью 6400 мАч обеспечивает до 12 часов автономной работы в режиме просмотра видео в YouTube или до 8 часов при запуске игр. Заявлена ​​поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и реверсивной зарядки. Дополнительно сообщается о наличии стереосистемы с двойными динамиками.

Планшет realme Pad mini доступен в Украине в двух цветах: сером и синем. Цена конфигурации с 3/32 ГБ памяти составляет 5999 грн, а за версию с 4/64 ГБ памяти нужно будет заплатить 7999 грн.