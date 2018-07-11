В Украине запущен акселератор Sector X для вывода украинских стартапов на западные рынки

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В Украине запущен новый акселератор для стартапов под названием Sector X. Его целью является вывод украинских и восточноевропейских стартапов на западные рынки. В рамках платформы будут запущены различные направления, а уже этим летом стартует набор на B2B направление.

Отмечается, что для того, чтобы пройти отбор, командам совсем не обязательно иметь готовый продукт или клиентов. Достаточно наличия высокой экспертизы в одной из следующих областей — AR/VR, Big Data, Computer Vision, AI/Machine Learning, Robotics, IoT или Blockchain и желания вывести свой B2B стартап на глобальные рынки. Всё необходимое для создания продукта, включая помощь экспертов из ведущих западных корпораций, иностранных менторов и спикеров, инвестиции и современнейший офис в Unit.City, предоставляется акселератором.

Также сообщается, что корпорации-партнеры платформы Sector X не только помогают индустриальной экспертизой, но и формулируют направления и проблемы, над которыми будут работать команды. Это позволит стартапам сделать продукт, который действительно будет соответствовать потребностям рынка и запустить первые пилоты сразу по завершении программы.

Акселерационная программа Sector X состоит из двух модулей. На первом модуле, который продлится два месяца, командам дают список проблем/задач, сформулированных корпорациями, а команды должны найти и защитить свое решение. Если решение нравится корпорациям, команды проходят во второй модуль, который будет длиться 3 месяца, — собственно Акселератор, который посвящен разработке продукта, запуску корпоративного пилота и первым продажам.

«Нам важно, чтобы стартап запустил корпоративный пилот. Нам важно, чтобы он привлек инвестиции и продавал продукт в Европе и США. Нам важно, чтобы он нанимал украинских разработчиков. Поэтому никаких общих лекций про лин и кастдев. Только нужные инъекции знаний и навыков в нужное время. Проверено многими годами и собственными стартапами», — заявил СЕО проекта, предприниматель Андрей Комаровский.

Проект осуществляется командой, которая состоит из директоров Founder Institute (крупная образовательная программа для технологических предпринимателей), менторов 500startups, топовых индустриальных партнеров, экспертов по акселерации YellowRockets, предпринимателей. Поддержку проекту оказывают UFuture и Unit.city.

Набор заявок уже стартовал и продлится до 1 сентября. Подать заявку можно на сайте проекта Sector X.