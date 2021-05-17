В Україні оголосили офіційні ціни на електрокросовер BMW iX — від 2,06 млн грн за xDrive40 та від 2,56 млн грн за xDrive50





Тиждень тому в Україні оголосили офіційний старт продажів електрокросовера BMW iX з передплатой 300 тис. грн та з терміном поставки до кінця 2021 року. А зараз офіційний імпортер BMW в Україні «АВТ Баварія Україна» озвучив ціни на нову модель.

Отже, вартість базової комплектації електрокросовера в версії BMW iX xDrive40 складе 2 066 333 грн, або 61 700 євро за актуальним курсом 33,49 грн/євро. У той же час вартість базової комплектації електрокросовера в версії BMW iX xDrive50 складе 2 565 334 грн, або 76 600 євро за тим же курсом 33,49 грн/євро. Таким чином, вартість буде нижчем, ніж передбачалося спочатку (від 100 000 євро).

Зазначимо, що обидві модифікації кросовера оснащені повним приводом і двома електромоторами – по одному електродвигуну на кожну вісь. Потужність версії BMW iX xDrive40 становить понад 300 к.с. Від 0 до 100 км/год кросовер розганяється приблизно за 6 секунд, а запас ходу на одній зарядці перевищує 400 км за стандартом WLTP. Модифікація BMW iX xDrive50 оснащена силовою установкою потужністю понад 500 к.с., що забезпечує прекрасні динамічні показники – менше 5 секунд від 0 до 100 км/год. Запас ходу складає більше 600 км.

У модифікації BMW iX xDrive40 ємність батареї перевищує 70 кВт⋅год, а гранична потужність зарядки досягає 150 кВт. Енергоємність батареї BMW iX xDrive50 становить понад 100 кВт⋅год, а максимальна потужність зарядки – 200 кВт. На станціях швидкої зарядки постійним струмом новітній BMW iX здатний заповнити заряд батареї з 10% до 80% ємності всього за 40 хвилин. Десятихвилинна зарядка за допомогою швидкісного терміналу збільшить запас ходу BMW iX xDrive40 на 90 км, а версії BMW iX xDrive50 – на 120 км. Інтенсивність рекуперації енергії від гальмування регулюється одним натисканням кнопки. Система може адаптуватися до ситуації на дорозі, наприклад, режим рекуперації активується при включенні поворотника під час руху накатом і відключається при під’їзді до перехрестя з зеленим сигналом світлофора.

Вигнута панель BMW Curved Display об’єднує цифрову приладову панель діагоналлю 12,3 дюйма і широкоформатний центральний дисплей розміром 14,9 дюйма. Щільність пікселів обох екранів становить 200 ppi. Новий BMW iDrive дозволив мінімізувати кількість фізичних кнопок і перемикачів. Інформація виводиться на екрани за принципом «Act, Locate and Inform». Дані розподілені між проекційним дисплеєм і панеллю BMW Curved Display – все найважливіше знаходиться перед очима водія, а найбільш докладна інформація доступна на дисплеї мультимедіа.

Джерело: BMW