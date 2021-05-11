В Україні відкрито прийом замовлень та оголошено ціни на електромобіль Nissan Leaf (від 976,5 тис. грн за комплектацію N-Connecta)





Компанія «Ніссан Мотор Україна» оголосила ціни на оновлений Nissan Leaf і почала приймати замовлення на покупку електромобіля. Офіційні продажі електромобілів в Україні відбуватимуться через офіційну сертифіковану мережу дилерських центрів, перелік яких знаходиться за посиланням.

Починаючи з 11 травня 2021 року, клієнти компанії матимуть нагоду замовити для придбання Nissan Leaf з батареєю ємністю 40 кВтгод. З таким акумулятором запас ходу автомобіля становить 389 км в міському режимі та 270 км в змішаному. Заряджання батареї може відбуватися через звичайну розетку, настінний зарядний пристрій або ж через швидку зарядку CHAdeMO, яка дозволяє поновити заряд батареї до 80% всього за одну годину. Потужність електромотору оновленого Nissan Leaf становить 150 к.с., а максимальний крутний момент 320 Нм. Завдяки цьому автомобіль досягає позначки 100 км/год за 7.9 секунд і розвиває максимальну швидкість 144 км/год.

На всі офіційно придбані Nissan Leaf діятиме гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу, гарантія на електричні компоненти становитиме 5 років або 100 000 км пробігу, а також гарантія на збереження ємності батареї буде 8 років або 160 000 км пробігу.

В Україні Nissan Leaf пропонуватиметься у комплектації N-Connecta за ціною від 976 490 гривень. Ця комплектація включає в себе багато опцій, які роблять керування автомобілем комфортним та безпечним. Зокрема, інтелектуальна педаль e-Pedal забезпечує плавне прискорення, стабільне керування без ривків та низький рівень шуму. Система ефективного використання тепла HEAT PUMP дозволить швидко обігріти салон взимку з мінімальними затратами батареї. Мультимедійна система NissanConnect з восьмидюймовим сенсорним екраном підтримує Apple Car Play та Google Android Auto і забезпечує повну синхронізацію зі смартфоном власника.

Максимальну допомогу водію в керуванні автомобілем надають інтелектуальний круїз-контроль, інтелектуальна система кругового огляду, передні і задні датчики паркування, система допомоги при старті вгору (HSA). За безпеку відповідають система автоматичного перемикання світла, інтелектуальна система контролю рядності руху, система попередження про перехресний рух позаду автомобіля, система моніторингу «сліпих зон», інтелектуальна система екстреного гальмування, Full LED фари та LED передні протитуманні фари. Комфорт в салоні створюють клімат-контроль, підігрів керма та передніх і задніх сидінь.

Широка палітра з сімнадцяти кольорів дозволить підібрати колір автомобіля найвибагливішим клієнтам. Серед різноманіття кольорів особливо виділяються двокольорові комбінації з пофарбованим у чорний колір дахом автомобіля. Більш детальна інформація про оновлений Nissan Leaf доступна за наступним посиланням.

Джерело: Ніссан Мотор Україна