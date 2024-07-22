В Украине 9500 телефонов фиксируют «Шахеды» по звуку и передают данные ПВО

Украина имеет сеть из около 9500 акустических датчиков на основе смартфонов по всей стране, которые определяют местонахождение российских беспилотников и присылают информацию ПВО.

Концепция под названием «Небесная крепость» была разработана двумя украинскими инженерами, которые разместили мобильный телефон с микрофонами на двухметровой высоте, чтобы слушать односторонние БПЛА, сказал об этом рассказал генерал Джеймс Гекер, командующий ВВС США в Европе и Африке на Royal International Air Tattoo 20 июля.

«Они разместили около 9500 таких в своей стране, и теперь они получают очень точную информацию, которая анализируется в центральном компьютере и отправляется мобильным группам. И на iPad они получают маршрут полета этих поступающих БПЛА, и они [группы] имеют тройную пушку, и человек с шестью часами обучения может их сбить», — говорит Гекер.

По словам генерала, в одной из весенних атак «Шахедов» из 84 дронов благодаря этой системе военным удалось сбить все, кроме четырех. Украинских специалистов пригласили в Германию для демонстрации технологии на авиабазе Рамштайн. Другие страны рассматривают опыт использования акустических датчиков — Румыния недавно провела демонстрацию похожей системы.

Каждый такой датчик стоит от $400 до $500 (цена смартфона) — вся сеть стоит меньше, чем пара ракет ПВО Patriot. Гекер считает, что США союзники должны искать собственные способы резкого снижения операционных военных расходов. В апреле США потратили ракет на миллионы долларов, чтобы уничтожить беспилотники стоимостью $30 000, запущенные на Израиль из Ирана и от иранских прокси.

«Вот почему я бросаю вызов промышленности, я бросаю вызов руководителям авиации НАТО придумать более дешевые, более креативные решения. … Точно так же нам нужно разработать оборудование в НАТО, чтобы поставить Россию на ложную сторону кривой затрат, если у нас возникнет ситуация пятой статьи». «То, что мы видим от русских, — это увеличение использования баллистических ракет, и это в первую очередь из-за того, что Северная Корея предоставляет им баллистические ракеты, и это, очевидно, нас беспокоит, но мы убеждаемся, что мы вооружим Украину, чтобы они могли справиться с этой угрозой».

Также генерал охарактеризовал перспективы Украины на фронте. По его словам, в начале года украинские войска действительно имели дефицит боевых средств, но недавние поставки сделали ситуацию «более обнадеживающей».

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Источник: DefenceOne

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