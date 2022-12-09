В Украине начинаются продажи смартфона OPPO A57s с хранилищем 128 ГБ: HD-экран, SoC MediaTek Helio G35, цена 10 тыс. грн

Компания OPPO AED Украина сообщила о начале продаж в Украине смартфона OPPO A57s с хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Это расширение линейки A57s, представленной ранее только версией 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM.

Смартфон OPPO A57s имеет дисплей диагональю 6,56 дюйма с разрешением HD+ 1612×720 пикселей. Экран обеспечивает плотность пикселей 269 PPI, охват 96% цветовой гаммы NTSC и типичную яркость 480 нит (пиковое значение 600 нит). Устройство включает в себя 8-ядерный процессор MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и GPU IMG GE8320, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища и слот для карты памяти.

На задней панели OPPO A57s расположена двойная камера. Она включает в себя главный 50-мегапиксельный модуль и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором. Устройство имеет батарею емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 33 Вт. Корпус обеспечивает водонепроницаемость по стандарту IPX4. Пользователям предлагаются стереодинамики, модули Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 5.3 Low Energy и NFC, разъём 3,5 мм для наушников. Вес составляет 187 г. Аппарат работает под управлением Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В Украине OPPO A57s в конфигурации 4/128 ГБ памяти доступен в цветах Sky Blue (Синий) и Starry Black (Чёрный) по рекомендованной розничной цене 9999 грн.