В Украине официально заработает стриминг HBO Max — отдельно от Megogo, по цене от €7,99/месяц

В Україні офіційно запрацює стримінг HBO Max — окремо від Megogo, за ціною від €7,99/місяць

HBO Max официально заходит в Украину, как отдельный стриминг — ранее контент HBO был частично доступен в подписке Megogo.

HBO запустил отдельную страницу с украинским интерфейсом, где анонсировал «скорый» запуск стриминга в Украине. Пока без точных дат, но есть информация о тарифных планах и их стоимости.

Платформа предложит «лучшие» фильмы и сериалы от HBO, истории из вселенной Гарри Поттера и DC, передачи Discovery и т.д., а также спортивные события вживую благодаря дополнительному спортивному контенту.

Изначально будут доступны следующие тарифные планы:

  • Стандарт: €7,99 в месяц с просмотром на двух устройствах одновременно в разрешении Full HD и до 30 загрузок для офлайн-просмотра (с ограничениями).
  • Премиум: €9,99 в месяц с поддержкой просмотра на четырех устройствах (два для спортивного контента), разрешением 4K UHD и Dolby Atmos (при наличии) и до 100 загрузок (с ограничениями).
  • Дополнительный спортивный контент с Eurosport 1 и Eurosport 2, а также трансляции велоспорта, тенниса и других событий в 2025-2026 годах обойдется в €3 в месяц (но с просмотром только на двух устройствах).
Стриминг HBO Max будет доступен на избранных телефонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, стриминговых устройствах, тюнерах и игровых консолях. В ближайшее время страницу дополнят информацией.

Источник: HBO Max

