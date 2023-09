На MEGOGO возвращаются сериалы HBO и Max («Игра престолов», The Last of Us) — на этот раз с украинским дубляжем

MEGOGO подписал многолетнее лицензионное соглашение с Warner Bros. Discovery на эксклюзивный показ сериалов HBO и Max, вдобавок к контенту Discovery+ — вся библиотека HBO и онлайн-кинотеатра Max доступна по подписке «Максимальная» и в отдельной подписке НПО за 249 грн.

Соглашение предусматривает показ всех новых релизов HBO и MAX, а также возвращения сериалов, показывавшихся на платформе ранее, таких как «Дом дракона», «Эйфория», «И просто так» и «Белый лотос». Кроме того, в рамках новой лицензии MEGOGO купил эксклюзивные права на новые громкие сериалы 2023 года, в частности, The Last of Us, «Идол», «Любовь и смерть» и «Замкнутый круг».

Соглашение также предоставляет MEGOGO доступ к полной библиотеке HBO, включая эксклюзивные права в Украине на такие популярные сериалы, как «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Проволоки» и «Чернобыль».

Медиасервис извлек урок из прошлого и скандалов из-за выпуска отдельных фильмов и сериалов без украинского дубляжа, а только с оригинальной английской звуковой дорожкой и с русской озвучкой (подробнее об этом — в отдельном сообщении) — он приобрел права и активно инвестирует в озвучивание фильмов и сериалов, не имеющих украинского перевода.

«Наша цель – 100% контента HBO на украинском языке, и мы активно над этим работаем. MEGOGO является крупнейшим заказчиком украинского дубляжа и озвучивания на рынке, максимально загружая работой студии. Владимир Боровик, СЕО и основатель MEGOGO.

Локализацией занимается собственная студия озвучки MEGOGO Voice. Также медиасервис привлек украинские студии «Так Надо Продакшн», «Эники-Беники», «Sunnysiders» и другие, чтобы в кратчайшие сроки перевести весь объем контента. По плану уже через полгода весь каталог НПО будет иметь украинские дорожки.