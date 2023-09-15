Новости Кино 15.09.2023 в 10:01

На MEGOGO возвращаются сериалы HBO и Max («Игра престолов», The Last of Us) — на этот раз с украинским дубляжем

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

MEGOGO подписал многолетнее лицензионное соглашение с Warner Bros. Discovery на эксклюзивный показ сериалов HBO и Max, вдобавок к контенту Discovery+ — вся библиотека HBO и онлайн-кинотеатра Max доступна по подписке «Максимальная» и в отдельной подписке НПО за 249 грн.

Соглашение предусматривает показ всех новых релизов HBO и MAX, а также возвращения сериалов, показывавшихся на платформе ранее, таких как «Дом дракона», «Эйфория», «И просто так» и «Белый лотос». Кроме того, в рамках новой лицензии MEGOGO купил эксклюзивные права на новые громкие сериалы 2023 года, в частности, The Last of Us, «Идол», «Любовь и смерть» и «Замкнутый круг». 

Соглашение также предоставляет MEGOGO доступ к полной библиотеке HBO, включая эксклюзивные права в Украине на такие популярные сериалы, как «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Проволоки» и «Чернобыль».

Медиасервис извлек урок из прошлого и скандалов из-за выпуска отдельных фильмов и сериалов без украинского дубляжа, а только с оригинальной английской звуковой дорожкой и с русской озвучкой (подробнее об этом — в отдельном сообщении) — он приобрел права и активно инвестирует в озвучивание фильмов и сериалов, не имеющих украинского перевода.

«Наша цель – 100% контента HBO на украинском языке, и мы активно над этим работаем. MEGOGO является крупнейшим заказчиком украинского дубляжа и озвучивания на рынке, максимально загружая работой студии.

Владимир Боровик,

СЕО и основатель MEGOGO.

Локализацией занимается собственная студия озвучки MEGOGO Voice. Также медиасервис привлек украинские студии «Так Надо Продакшн», «Эники-Беники», «Sunnysiders» и другие, чтобы в кратчайшие сроки перевести весь объем контента. По плану уже через полгода весь каталог НПО будет иметь украинские дорожки.

Monobank, Megogo та Prom.ua увійшли в топ-25 найбільших IT-компаній в Україні за чистим доходом у 2022 році

 

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Compaq Presario 1200 — моє перше знайомство з ноутбуками
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

ydri

автор

Посты
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Посты
Smart-розетка Gosund: корисна навіть під час блек-аутів та обстрілів інфраструктури
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить