В Украине появился тонкий и легкий ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED по цене ₴59 999, метящий в конкуренты MacBook Air M2

Украинский офис ASUS сообщил о начале официальных продаж ультракомпактного ноутбука Zenbook S 13 OLED, который представили на прошлой неделе как самый тонкий в своем классе (модели с экраном OLED диагональю 13,3 дюйма).

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Толщина Zenbook S 13 OLED составляет 10,9 мм при габаритах 296,2×216,3 мм и массе около 1 кг. В то же время корпус ноутбука изготовлен из магниево-алюминиевого сплава, полученного из отходов производства, а клавиатуру и динамики из переработанного бытового пластика (PCR). Производитель называет устройство самым экологическим Zenbook из всех когда-либо созданных, а сертификат EPEAT Gold подтверждает минимальное влияние на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла.

По характеристикам, они у Zenbook S 13 OLED, как и положено устройствам такого класса, топовые: OLED-дисплей Lumina диагональю 13,3 дюйма с разрешением 2880×1800 пикселей (550 кд/м², 100% DCI-P3 и сертификат DisplayHDR True Black 500), процессор Intel Core i7-1355U или Intel Core i5-1335U семейства Raptor Lake со встроенной графикой Intel Iris Xe, до 32 ГБ памяти LPDDR5-5200 и накопитель NVMe PCIe 4.0 до 1 ТБ. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а набор портов достаточно широк, несмотря на компактные размеры: два Thunderbolt 4 Type-C, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, один HDMI 2.1 и 3,5 мм. Среди прочего оснащения встроена камера с разрешением Full HD и ИК-сенсором и аккумулятор 63 Вт∙ч (производитель заявляет до 14 часов автономной работы).

На выбор есть два варианта цвета корпуса – Basalt Gray и классический Ponder Blue. В то же время алюминиевая крышка имеет оригинальный геометрический узор, сделанный с помощью специальной технологии плазменной керамизации металла.

Цена ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) в Украине — ₴ 59 999 за конфигурацию с процессором Core i7-1355U, 16 ГБ ОЗУ и SSD 1 ТБ. Это немного дороже базового Apple MacBook Air 13.6″ M2 с накопителем 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ (₴57 499).