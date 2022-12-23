В Украине продлили карантин из-за COVID-19

Кабинет министров Украины продлил карантин с целью предотвращения распространения COVID-19 до конца апреля 2023 года. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.

«Продлеён для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлён по всей территории Украины карантин до 30.04.2023», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие нормативные изменения внесены в распоряжение КМУ от 25.03.2020 г. №338 и постановления КМУ от 09.12.2020 г. №1236, которые регулируют эпидемиологические ограничения из-за COVID-19.

В Украине карантин для противодействия распространению коронавируса был введён с 12 марта 2020 года. В дальнейшем его неоднократно продлевали, а летом 2021 года ввели адаптивный карантин. В последний раз правительство продлевало карантин в Украине до 31 декабря 2022 года. Соответствующее решение было принято в августе этого года.