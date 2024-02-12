Новости Устройства 12.02.2024 в 14:23 comment views icon

В Украине стартовали продажи 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 с украинской клавиатурой — 15 999 грн

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Киевский офис ASUS сообщил о старте продаж в Украине Chromebook CX1 (CX1400CKA) — компактного и недорогого 14-дюймового ноутбука на платформе Intel Pentium Silver.

В Украине стартовали продажи 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 с украинской клавиатурой — 15 999 грн

Сразу же стоит отметить, что ASUS Chromebook CX1 — недорогой 14-дюймовый хромбук (в первую очередь для обучения и работы с менее требовательными программами), поэтому его характеристики и производительность соответствующие. «Сердцем» выступает 6-ваттный процессор Intel Pentium N6000 (4 ядра/4 потока, 1,1/3,3 ГГц), который является приветом с 2021 года. Среди преимуществ новинки — компактные размеры (толщина 18,66 мм), малый вес (1,47 кг) и приличная автономность (производитель обещает до 12 часов от одного заряда).

В Украине стартовали продажи 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 с украинской клавиатурой — 15 999 грн

Также производитель отмечает шарнир, обеспечивающий раскрытие крышки на 180°, использование материалов из вторичного сырья, новую клавиатуру только с украинскими и английскими символами и соответствие американскому военному стандарту прочности MIL-STD 810HВ Украине стартовали продажи 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 с украинской клавиатурой — 15 999 грнВ Украине стартовали продажи 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 с украинской клавиатурой — 15 999 грнспособность выдерживать падение на бетон с высоты до 1,5 м, воздействие экстремальных температур, соли, тумана, прямых солнечных лучей и опасных рабочих сред.

В целом же характеристики ноутбука ASUS Chromebook CX1 (ниже в таблице) полностью соответствуют его позиционированию и цене — он уже доступен в официальном магазине ASUS Украина и других украинских ритейлеров за ценой 15 999 грн.

Внешние технические характеристики

Модель CX1400CKA
Операционная система ChromeOS
Процессор Intel Pentium N6000, 1,1 ГГц
(кэш 4 МБ, до 3,3 ГГц, 4 ядра)
Видеокарта Intel UHD Graphics
Память 8 ГБ, LPDDR4X
Накопитель До 128 ГБ, eMMC
Дисплей 14″ Full HD (1920×1080), матовый, уровня IPS, 250 кд/м2, занимает 77% панели
Порты 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x разъем 3,5 мм для наушников/микрофона
Картридер microSD
Камера HD-камера 720p
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2
Звук Встроенный микрофон
Стереодинамики мощностью 2 Вт
Google Assistant
Маса 1,47 кг
Размеры 326,5 x 228,7 x 18,66 мм
Акумулятор 50 Вт-ч, 3 эл., литий-ионный
Безопасность Чип Titan C
Клавиатура и тачпад Полноразмерная островная клавиатура с украинскими и английскими буквами, ход клавиш — 1,4 мм
Дополнительное программное обеспечение Консоль Google Admin (приобретается отдельно)
Блок питания Type-C, 45 Вт; выход: 15 В пост. тока, 3 А; вход: 100-240 В перемен. тока 50/60 Гц, универсальный

 

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