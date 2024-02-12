В Украине стартовали продажи 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 с украинской клавиатурой — 15 999 грн

Киевский офис ASUS сообщил о старте продаж в Украине Chromebook CX1 (CX1400CKA) — компактного и недорогого 14-дюймового ноутбука на платформе Intel Pentium Silver.

Сразу же стоит отметить, что ASUS Chromebook CX1 — недорогой 14-дюймовый хромбук (в первую очередь для обучения и работы с менее требовательными программами), поэтому его характеристики и производительность соответствующие. «Сердцем» выступает 6-ваттный процессор Intel Pentium N6000 (4 ядра/4 потока, 1,1/3,3 ГГц), который является приветом с 2021 года. Среди преимуществ новинки — компактные размеры (толщина 18,66 мм), малый вес (1,47 кг) и приличная автономность (производитель обещает до 12 часов от одного заряда).

Также производитель отмечает шарнир, обеспечивающий раскрытие крышки на 180°, использование материалов из вторичного сырья, новую клавиатуру только с украинскими и английскими символами и соответствие американскому военному стандарту прочности MIL-STD 810H способность выдерживать падение на бетон с высоты до 1,5 м, воздействие экстремальных температур, соли, тумана, прямых солнечных лучей и опасных рабочих сред.

В целом же характеристики ноутбука ASUS Chromebook CX1 (ниже в таблице) полностью соответствуют его позиционированию и цене — он уже доступен в официальном магазине ASUS Украина и других украинских ритейлеров за ценой 15 999 грн.

Внешние технические характеристики