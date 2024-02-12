В Украине стартовали продажи 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 с украинской клавиатурой — 15 999 грн

Киевский офис ASUS сообщил о старте продаж в Украине Chromebook CX1 (CX1400CKA) — компактного и недорогого 14-дюймового ноутбука на платформе Intel Pentium Silver.
Сразу же стоит отметить, что ASUS Chromebook CX1 — недорогой 14-дюймовый хромбук (в первую очередь для обучения и работы с менее требовательными программами), поэтому его характеристики и производительность соответствующие. «Сердцем» выступает 6-ваттный процессор Intel Pentium N6000 (4 ядра/4 потока, 1,1/3,3 ГГц), который является приветом с 2021 года. Среди преимуществ новинки — компактные размеры (толщина 18,66 мм), малый вес (1,47 кг) и приличная автономность (производитель обещает до 12 часов от одного заряда).
Также производитель отмечает шарнир, обеспечивающий раскрытие крышки на 180°, использование материалов из вторичного сырья, новую клавиатуру только с украинскими и английскими символами и соответствие американскому военному стандарту прочности MIL-STD 810Hспособность выдерживать падение на бетон с высоты до 1,5 м, воздействие экстремальных температур, соли, тумана, прямых солнечных лучей и опасных рабочих сред.
В целом же характеристики ноутбука ASUS Chromebook CX1 (ниже в таблице) полностью соответствуют его позиционированию и цене — он уже доступен в официальном магазине ASUS Украина и других украинских ритейлеров за ценой 15 999 грн.
Внешние технические характеристики
|Модель
|CX1400CKA
|Операционная система
|ChromeOS
|Процессор
|Intel Pentium N6000, 1,1 ГГц
(кэш 4 МБ, до 3,3 ГГц, 4 ядра)
|Видеокарта
|Intel UHD Graphics
|Память
|8 ГБ, LPDDR4X
|Накопитель
|До 128 ГБ, eMMC
|Дисплей
|14″ Full HD (1920×1080), матовый, уровня IPS, 250 кд/м2, занимает 77% панели
|Порты
|2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x разъем 3,5 мм для наушников/микрофона
Картридер microSD
|Камера
|HD-камера 720p
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2
|Звук
|Встроенный микрофон
Стереодинамики мощностью 2 Вт
Google Assistant
|Маса
|1,47 кг
|Размеры
|326,5 x 228,7 x 18,66 мм
|Акумулятор
|50 Вт-ч, 3 эл., литий-ионный
|Безопасность
|Чип Titan C
|Клавиатура и тачпад
|Полноразмерная островная клавиатура с украинскими и английскими буквами, ход клавиш — 1,4 мм
|Дополнительное программное обеспечение
|Консоль Google Admin (приобретается отдельно)
|Блок питания
|Type-C, 45 Вт; выход: 15 В пост. тока, 3 А; вход: 100-240 В перемен. тока 50/60 Гц, универсальный