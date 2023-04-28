В Украине возобновляется работа еще 35 камер автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах — всего работает уже 167 комплексов

С 28 апреля на автомобильных дорогах в разных городах и областях Украины возобновляется работа 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Они работали до полномасштабного российского вторжения, но во время войны их работа была приостановлена. Сейчас в полиции считают, что пора возобновить работу таких комплексов.

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Так, возобновлена работа комплексов автоматической фиксации правонарушений на дорогах городов Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, а также Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей. Кроме того, введены в эксплуатацию 4 новых прибора контроля в Днепре и Кременчуге.

В целом контролировать ситуацию на дорогах будут 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Все они призваны выявлять нарушение ПДД, являющееся одной из наиболее распространенных причин ДТП – превышение разрешенной скорости движения.

Размещение всех комплексов (и ограничение скорости на соответствующих участках дорог) можно просмотреть на сайте МВД. В общей сложности на странице можно найти сведения о размещении 167 камер: 58 на дорогах государственного значения и 109 в пределах городов.