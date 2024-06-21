В Украину ввезли рекордные 20,8 тыс. электромобилей за первые 5 месяцев 2024 года — вдвое больше, чем в прошлом году

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За первые 5 месяцев 2024 года в Украину завезли 20785 электромобилей. Это новое рекордное значение, которое в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. За январь-май 2023 года в Украину завезли 9736 электромобилей.

Спрос на автомобили с электрическими двигателями растет даже несмотря на отключение энергоснабжения. В целом на электроавтомобили приходится 12,9% от общего количества импортируемых авто.

Наибольшим спросом среди украинцев пользуются электромобили Tesla, на которые приходится 22,8% всех импортируемых электрических авто. На втором месте по популярности оказались электроавто Volkswagen (15,4%), а замыкает тройку лидеров Nissan с показателем 14,6%.

Самыми популярными моделями среди всех электромобилей в Украине оказались NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 и VOLKSWAGEN ID.4.

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Лидером среди регионов по ввозу электромобилей стала Львовская область — 13,5%, за которой следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).

Источник: opendatabot

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