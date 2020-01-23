В Великобритании стартовало строительство гигантского морского ветропарка Dogger Bank

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Моря, окружающие Великобританию, уже давно стали домом для целого ряда амбициозных проектов в области возобновляемой энергетики. Так что новость о том, что в ближайшем будущем здесь появится очередной «крупнейший в мире» и заодно — самый мощный в Соединенном Королевстве морской ветропарк Dogger Bank, совокупная мощность которого составит внушительные 3,6 ГВт, в принципе, не вызывает удивления. Соответствующий контракт был заключен осенью прошлого года, а теперь стартовали строительные работы.

Электростанция, о которой рассказывает New Atlas, разместится в Северном море неподалеку от побережья Восточного райдинга Йоркшира, Англия. Она будет состоять из трех очередей, каждая из которых сможет вырабатывать до 1,2 ГВт энергии.

260-метровые ветряки станции Dogger Bank будут оснащены турбинами Haliade-X производства GE Renewable номинальной мощностью 12 МВт — это самый высокий показатель среди существующих офшорных турбин. Длина каждой из трех лопастей Haliade-X составит рекордные 107 метров.

Ожидается, что новый ветропарк, когда будет построен, сможет обеспечивать электроэнергией 4,5 млн британских домохозяйств, что эквивалентно 5% потребностей Великобритании.

За строительство и эксплуатацию проекта отвечают компании SSE Renewables и Equinor. В настоящее время они начали работы на берегу напротив запланированного места размещения ветропарка, где будут находиться береговые энергетические сооружения. Ожидается, что строительство станции завершится в 2022 году, а первое электричество в сеть пойдет в 2023.

Неизвестно, как долго Dogger Bank будет оставаться крупнейшим морским ветропарком. В Великобритании этот сектор развивается так быстро, что рекордсмены сменяют друг друга раз в несколько лет. Например, в 2008 году самой мощной морской ветроэлектростанцией считалась Greater Gabbard мощностью 500 МВт. В 2013 году ее потеснила London Arrray (630 МВт). И, наконец, в 2018 году титул перешел к станции Walney (659 МВт).

Источник: hightech.plus