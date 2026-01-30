Во Франции запретили соцсети до 15 лет и телефоны в школах — парламент был почти единодушен

Нижняя палата французского парламента (Национальное собрание) приняла законопроект о запрете использования соцсетей подросткам до 15 лет.





Подросткам также запретили использование телефонов в средних школах. Сейчас законопроект должен получить одобрение Сената и поступить на подпись президенту Эмманюэлю Макрону для вступления в силу. Отмечается, что депутаты нижней палаты парламента Франции приняли законопроект 130 голосами против 21, почти единогласно, что является довольно редким явлением на фоне глубокого раскола по подавляющему большинству других вопросов.

Большинство французских законодателей называет эту инициативу самой эффективной защитой детей от буллинга в соцсетях и от неприемлемого интернет-контента. Эмманюэль Макрон активно выступал за одобрение законопроекта и назвал голосование «важным шагом» для обеспечения онлайн-безопасности подростков и их психического благополучия. Во время выступления на телевидении президент призвал представителей Сената как можно быстрее рассмотреть инициативу. Он подчеркнул, что эмоции французских детей не могут продаваться китайским и американским корпорациям.

Макрон также утверждает, что большинство ученых рекомендуют сократить время, которое дети младше 15 лет проводят за экранами смартфонов и других гаджетов. Он убежден, что большинство родителей во Франции поддерживают законопроект, ограничивающий время, которое дети проводят в интернете.





Рассмотрение положений законопроекта уже в ближайшие недели будет обсуждаться в Сенате. В случае принятия закон может вступить в силу уже с началом следующего учебного года в сентябре. Аналогичные меры также могут быть приняты в Германии, Дании, Италии, Испании и других странах ЕС. В этих странах законодатели сейчас активно рассматривают возможность ограничения на использование соцсетей детьми.

Первой демократической страной, которая ввела подобные ограничения, была Австралия. Принятый закон запретил детям до 16 лет использовать соцсети, включая Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads, Twitch и Kick. В первые же несколько дней после вступления закона в силу было удалено 4,7 млн учетных записей, которые вероятно, принадлежали несовершеннолетним детям и подросткам до 16 лет. Закон также предусматривает штрафы в размере $32 млн за несоблюдение требований по возрастным ограничениям.

Ранее мы сообщали, что в китайских соцсетях пользователей теперь могут заблокировать за жалобы на руководителя, жену или просто за «громкие вздохи» в интернете и другие выражения пессимизма. В то же время группа из 54 евродепутатов призвала к созданию европейских альтернатив американским социальным сетям. Заменой X Илона Маска стала W.

Источник: TechSpot